Členové hnutí Greenpeace uspořádali 21. srpna 2018 na náměstí Republiky v Praze happening za omezení jednorázových plastů, při kterém vraceli plastové obaly z nakoupených potravin zpět do supermarketu. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Dobrovolníci hnutí Greenpeace ČR dnes dopoledne u supermarketu poblíž pražského náměstí Republiky demonstrativně rozbalili plastové obaly s potravinami. Obsah přemístili do látkových tašek a plasty odnesli zpět do supermarketu. Na akci upozornili i transparentem "Chceme kupovat jídlo, ne zbytečné plasty!" Protestovali tak proti nadměrnému používání obalů tohoto typu v obchodech.

Akcím tohoto typu se přezdívá "plastic attacks". Organizace Greenpeace věří, že se podobnými happeningy inspirují další lidé. Od minulého týdne se navíc signatáři výzvy Plast je past, kterou též organizuje hnutí Greenpeace, obracejí na supermarkety a obchody s dotazem, jak chtějí řešit problematiku plastových obalů. Ke kampani se podle Greenpeace během necelých čtyř týdnů přidalo přes 73 tisíc lidí.

"Z odpovědí supermarketů vyplývá, že jejich provozovatelé si dobře uvědomují problémy spojené se zpracováním plastového odpadu a jeho uvolňováním do životního prostředí. Některé přicházejí s konkrétními kroky, některé teprve zjišťují, jaké jsou možnosti. Stále ale čekáme na obchody, které se zatím nevyjádřily. Pak se budeme odpovědím věnovat detailněji," uvedl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Firma Billa, před jejímž obchodem se akce konala, navrhla setkání zainteresovaných stran, které by se problematikou zabývalo. "Věříme, že až se příště potkáme se zaměstnanci řetězce Billa, bude to u jednoho stolu společně s dalšími představiteli průmyslu a obchodníků a budeme všichni pracovat na zavedení konkrétních řešení, která pomohou snížit množství produkovaného odpadu," dodal Hrábek s tím, že by pomohlo například zavedení depozitního systému pro PET lahve a plechovky.

Billa uvedla, že výzvu Plast je past vítá a s ekology komunikuje. Supermarkety zvažují opatření v této oblasti, která budou dlouhodobě udržitelná a cílená. "Společnost Billa zároveň uvítá jakékoliv iniciativy ze strany EU nebo vlády ČR, které povedou k redukci plastového odpadu," uvedla mluvčí Dana Bratánková.

Výzva Plast je past není určena jen supermarketům a dalším obchodům. Signatáři skrze ni chtějí vytvořit tlak na politiky. Od ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a europoslanců vyžadují, aby aktivně podporovali návrh směrnice o omezení jednorázových plastů, který v květnu představila Evropská komise a minulý týden ji podpořil Senát.

Hnutí Greenpeace a signatáři výzvy dále požadují, aby Česko nad rámec směrnice prosazovalo další kroky, například odstranění nebezpečných chemických látek z používaných plastových materiálů.

Další fází výzvy Plast je past má být testování vody v českých řekách na přítomnost mikroplastů, které by se mělo uskutečnit 5. září v Praze a o den později v Ústí nad Labem. Zároveň se Greenpeace 15. září připojí k celosvětové úklidové akci a v následné analýze se bude snažit zjistit, které firmy jsou za plasty pohozené v české přírodě zodpovědné, uvedla organizace.