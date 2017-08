Brno - Zpěvák Karel Gott zrušil kvůli nemoci sobotní koncert na festivalu LétoFest v Brně, kde měl vystoupit před 17:00. Postihl ho akutní zánět hrtanu a průdušek, uvedla v tiskové zprávě za pořadatele Marta Říhová. Podle ní mnohonásobného slavíka nahradí David Koller. Na stadionu Za Lužánkami vystoupí kromě něj i další interpreti jako Marek Ztracený, Wanastowi Vjecy, Michal Hrůza a další.

Gott byl hlavní hvězdou jednodenního festivalu. Kvůli akutnímu zánětu hrtanu a průdušek však podle pořadatelů zrušil program na několik následujících dní. "Všem fanouškům Karla Gotta se omlouváme, zdraví je ale samozřejmě na prvním místě. Karlovi přejeme brzké uzdravení a už nyní začínáme jednat o jeho vystoupení na dvoudenním Létofestu příští rok. Věříme, že koncert Davida Kollera bude minimálně stejně silným zážitkem," uvedl organizátor akce Petr Burian.

Kromě Kollera, Ztraceného, Hrůzy a skupiny Wanastowi Vjecy se představí i Marta Jandová nebo Iné Kafé. Mezi hlavními koncerty budou regionální kapely, které dostanou šanci vystoupit před publikem. Budou to například interpreti Aeronaut, Gustavo Rojo, Like It, Denoi a Kelwin.

Areál se lidem otevře po poledni. První koncert je na programu ve 13:00. Další budou pokračovat až do půlnoci. Součástí doprovodného programu je dětský den se skákacím hradem, dílničkami, malováním na obličej a podobně.

Série rodinných festivalů LétoFest se letos koná poprvé. Celkem bude v osmi městech. Pořadatelé zatím nedokážou odhadnout návštěvnost. V Pardubicích přišlo kolem 2500 lidí, avšak akci nepřálo počasí. V Českých Budějovicích přišlo kolem 3000 lidí.