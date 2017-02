Washington - Hvězdami basketbalistů Washingtonu Wizards jsou především John Wall a Bradley Beal, ale neméně důležitou a respektovanou postavou týmu je polský pivot Marcin Gortat. Spolu s Wallem je lídrem kabiny a velký přínos má i pro jediného Čecha v NBA Tomáše Satoranského, kterého si vzal pod svá křídla a zaučuje ho do tajů soutěže. Nepochybuje o tom, že z českého reprezentanta může být opora týmu.

"Jsem veteránem, zatímco Tomáš je v NBA nový. V Eurolize byl jedním z nejlepších rozehrávačů, ale tady je spousta nových věcí, kterým musí porozumět. Mým úkolem je pracovat s ním, pomoct mu hledat otázky a nacházet odpovědi. Cítím, že jako zkušený hráč toto musím dělat, navíc jako hráč z Polska. Tomáš je můj kluk," řekl Gortat v rozhovoru s českými novináři.

"Říkám vám, během dvaceti let Tomáš bude českým prezidentem nebo premiérem, já budu polským prezidentem, vymažeme hranice mezi Českem a Polskem, všechno to zrušíme a bude to jedna velká polsko-česká země," dodal k dokumentaci vzájemného vztahu.

Přátelství s Gortatem si nemůže vynachválit ani Satoranský. "Jsem hrozně rád, že mám někoho takového. Prošel si vším, co teď prožívám já, a naučil mě, že každý nováček bez ohledu na to, co předtím ukázal, si tím musí projít taky. Je hodně upřímný a to si na něm cením. Vždycky jsem měl rád lidi, co to řeknou na rovinu. Někdy až moc na rovinu, ale on takový prostě je. Má srdce na správném místě. Je to hodný člověk," řekl český reprezentant.

Gortata těší, jak dobrým žákem Satoranský je. "On se učí a roste velice rychle. Nepřišel sem s tím, že bude každý zápas hrát dvacet třicet minut, to se nestane, tak to nebude. Kouč si s ním musí vybudovat důvěru, on mu musí ukázat, že umí hrát basketbal na vysoké úrovni. To je proces. Jeho inteligence mu však pomáhá, aby ten proces byl rychlejší," uvedl rodák z Lodže.

"V jeho prospěch mluví i to, že umí dobře anglicky. Když se nebavíte s týmem, rychle zmizíte. To Tomáš je otevřený, můžete s ním rychle navázat vztah. Je chytrý, pohotový. Nenachytají ho ani na triky, kde je Kentucky, Florida, protože on to umí. Ví víc než hodně Američanů. Pravděpodobně by uměl vyjmenovat všech padesát amerických států a nejspíš i jejich hlavní města, což kdekdo místní neumí," usmíval se Gortat.

Satoranskému však věří hlavně kvůli talentu a fyzickým dispozicím. "Moc často nevidíte dvoumetrového rozehrávače. To je jeho přednost. Vezměte si třeba Nata Robinsona (175 cm, jeden z nejmenších hráčů v historii NBA), to je velmi šikovný hráč, ale stejně bych si vzal do týmu raději Tomáše. Protože je větší, umí bránit, a cokoliv Nate umí, to dokážeme Tomáše naučit tady také. Naopak Robinsona nemůžeme naučit vyrůst o dvacet centimetrů. To nejde," prohlásil Gortat.

Dvaatřicetiletý pivot už se ve Washingtonu potkává s druhým Čechem. Když v roce 2013 přišel z Orlanda, v týmu působil Jan Veselý, než o půl roku později přestoupil do Denveru a následně se vrátil do Evropy. "Mít Jana v týmu bylo velkým dárkem. Mám ho rád, je to skvělý kluk a velká osobnost. Bylo mi potěšením s ním hrát. On se mě tehdy ujal, od prvního dne mi dělal průvodce po Washingtonu. Bohužel jeho cesta ho zavedla do Evropy," řekl Gortat.

Tvrdí, že kdyby spolu byli v klubu delší dobu, Veselý by v NBA zůstal. "Jeho problémem bylo, že nikdy neměl skutečnou pozici a také neudělal ten klíčový krok dopředu. Jenže ani vedení a trenéři mu nedali šanci se rozvinout. Chyby jsou na obou stranách," míní Gortat. "Kdybych tady byl já od jeho prvního roku, tak by stále hrál NBA. Vsadím se s vámi, že bych mu pomohl. Spolu bychom pracovali. Bohužel se to seběhlo tak, že jsem se sem dostal na začátku sezony a on byl vytrejdovaný, ještě než skončila," litoval.

Satoranský se však podle něj dostal do Wizards v lepší době. "Stali jsme se lepším klubem, než jsme byli. To je fakt. Ale nemůžeme Tomáše s Janem srovnávat. Jsou to kompletně jiní hráči a každý je v jiné pozici. Jan byl draftovaný vysoko, od Tomáše nebyla taková očekávání, přišel zkušenější a klub na něj tři roky čekal. Není to tak, že by přijel, po roce by mu řekli, že není k ničemu, a nechali ho zas jít svojí cestou. To se tady nestane," dodal Gortat.