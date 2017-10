První v Praze narozená gorila Moja už téměř šest let žije ve Španělsku. Bývalý chovatel Marek Ždánský (na snímku) ji v parku Cabárceno navštěvuje každý rok, naposledy se za ní byl podívat minulý týden.

Praha - První v Česku narozená gorila Moja, která nyní už téměř šest let žije ve Španělsku, stále napodobuje své příbuzné z pražské zoo, se kterými vyrostla. Pořád si pamatuje, co bylo, když byla malá, řekl ČTK její bývalý chovatel Marek Ždánský. Moju v parku Cabárceno na severu země navštěvuje od jejího odchodu z Prahy každý rok, naposledy se za ní byl podívat minulý týden. Moja má čtyřletou dceru, neváhá se ale chlubit i cizím mládětem, tak jako to dřív dělala její gorilí teta v Praze.

Ždánský přichází za téměř třináctiletou Mojou ve Španělsku vždy s běžnými návštěvníky parku a gorila ho stále poznává. Když před čtyřmi lety porodila dceru Duni, přinesla mu ji při jeho návštěvě ukázat ke sklu. "A teď sebrala to mládě té druhé samici. Chtěla něco ukázat, tak hele - sice není moje, ale to nevadí," popsal její chování. Stejně to prý dřív v Praze dělala Mojina teta Shinda.

Podle Ždánského si Moja dobře pamatuje na to, jak se chovaly ostatní gorily v Praze, když byla sama mládě. "Moja se opičí. Shinda tohle dělala Mojině mámě Kijivu, a i když Moja vyrostla, tak Kijivu pak měla další mláďata a Shinda chodila a brala jí je, protože sama dlouho žádné mládě neměla," vysvětlil.

Skupina goril, ve které Moja nyní žije, se před čtyřmi měsíci rozrostla o malého samečka. Navíc ji doplnili čtyři kočkodani. Dávat ke gorilám jiný druh opic je podle chovatele spíš neobvyklé, ale v parku Cabárceno to funguje dobře. "Dělá se to z toho důvodu, aby nebyla nuda v té skupině," uvedl. Záleží prý na tom, jakou povahu opice mají. Samec Niky je ale podle Ždánského velmi klidný, takže skupina je naprosto bezproblémová.

Moja nyní dostává antikoncepci, protože je v Evropě hodně gorilích mláďat. Samců se rodí víc než samic, v každé gorilí skupině přitom může být jen jeden samec a kapacita pavilónu zoologických zahrad je omezená. "A do přírody ty zvířata nejdou dát. Není kam, protože pralesy jsou tak zničené, že sotva zbývá místo pro ty (gorily), které tam žijí. Největší problém u lidoopů není teď ani tak pytláctví, jako kácení lesů," uvedl chovatel.

Přesto Moja podle Ždánského s velkou pravděpodobností ještě dostane šanci mít další mládě. Ve Španělsku k sobě totiž získala samce z volné přírody, který je geneticky cenný. "Myslím, že by o tom mohl evropský koordinátor chovu rozhodnout, až ze skupiny odejde (Mojina dcera) Duni, což by mělo být tak za dva až tři roky," řekl chovatel.

Ždánský je nyní spolumajitelem potravinářské firmy. Ze zoo odešel prý hlavně z finančních a časových důvodů. O opice se ale stále zajímá a jejich chov různými způsoby dál podporuje. "Je to můj koníček," podotkl.

Zoo Praha chová gorily od roku 1963 a podílí se i na projektu pro záchranu goril ve volné přírodě. Moja se v ní narodila 13. prosince 2004, do Španělska ji převezli v listopadu 2011. Nyní má skupina obývající Pavilon goril v Praze osm členů. Hlavou je samec Richard, otec Moji. Dále jsou zde čtyři dospělé samice a tři mláďata.