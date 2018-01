Praha - Německá tenistka Julia Görgesová vyhrála turnaj v Aucklandu, podnik v australském Brisbane skončil triumfem domácího Nicka Kyrgiose. Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou zahájily v Sydney vítězně generálku ve čtyřhře na Australian Open.

Görgesová porazila i Wozniackou a má titul z Aucklandu

Görgesová vyhrála na okruhu WTA už třetí turnaj v řadě. Poté, co v říjnu získala trofej v Moskvě a následně ovládla Elite Trophy v čínské Ču-chaji, prokázala skvělou formu také v Aucklandu. Ve finále dvou nejvýše nasazených hráček zdolala jedničku Caroline Wozniackou z Dánska 6:4, 7:6.

Devětadvacetiletá Görgesová se radovala ze 14. výhry v řadě po hodině a půl. Wozniackou zasypala 41 vítěznými údery. "Je to úžasné. Není to jen o tom, že jsem tady vyhrála, ale že jsem dokázala navázat na výkony z minulých týdnů. Na to jsem opravdu hrdá. A tahle poslední výhra mi dodá ještě více sebevědomí před Australian Open," řekla po zisku pátého titulu v kariéře.

V novém světovém žebříčku se Görgesová posune ze 14. místa na dvanácté a ocitne se nejvýše v kariéře. Účast na začínajícím turnaji v Sydney zrušila a bude jen trénovat na grandslam v Melbourne, jenž začne za týden.

Kyrgios v Brisbane poprvé vyhrál turnaj na domácí půdě

Dvaadvacetiletý Kyrgios v Brisbane v tomto týdnu předvedl tři obraty, poté co ztratil vždy první set, ve finále se ale rozjel od začátku a nad Ryanem Harrisonem z USA vyhrál 6:4, 6:2.

Turnaj ATP ovládl Kyrgios počtvrté, předchozí tři tituly má z loňska z Tokia, Atlanty a Marseille, které se hrály stejně jako v Brisbane na tvrdém povrchu. Největšího rivala v přípravě na Australian Open překonal v sobotu, kdy vyřadil bulharského obhájce titulu Grigora Dimitrova.

Šafářová se Strýcovou začaly v Sydney čtyřhru vítězně

Šafářová se Barborou Strýcovou postoupily na turnaji v Sydney do čtvrtfinále po výhře nad deblovými specialistkami Alicjí Rosolskou a Abigail Spearsovou 4:6, 6:0 a 10:8.

Šafářová se Strýcovou nastoupily společně poprvé od prohry v semifinále zářijového US Open a v super-tiebreaku proti polsko-americkému páru prohrávaly už 6:8. Poslední čtyři výměny však skončily českým úspěchem.

Naopak už 14. porážku v řadě zaznamenala jedenáctá hráčka světového žebříčku Kristina Mladenovicová. V rozpáleném Sydney vzdala domácí Ellen Perezové kvůli nevolnosti. "Pětatřicet stupňů a asi padesát na hřišti... Mrzí mě to kvůli fanouškům, je to asi poprvé, co vzdávám zápas," napsala na twitteru Francouzka, jež čeká na výhru od července.

V prvním kole skončila také šampionka antukového French Open Jelena Ostapenková. Před pěti dny v Číně ji porazila Kristýna Plíšková a dnes světovou sedmičku zdolala Jekatěrina Makarovová.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Sydney

(tvrdý povrch, dotace muži 528.910 dolarů / ženy 799.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Džumhur (7-Bos.) - Struff (Něm.) 6:1, 6:4, Lorenzi (It.) - Thompson (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4, Dolgopolov (Ukr.) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Makarovová (Rus.) - Ostapenková (3-Lot.) 7:6 (7:3), 6:1, Perezová (Austr.) - Mladenovicová (5-Fr.) 6:4, 4:2 skreč, Vesninová (Rus.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Strýcová (2-ČR) - Rosolská, Spearsová (Pol./USA) 4:6, 6:0, 10:8.

Turnaj mužů v Brisbane v Austrálii

(tvrdý povrch, dotace 528.910 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kyrgios (3-Austr.) - R. Harrison (USA) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Kontinen, Peers (1-Fin./Austr.) - Mayer, Zeballos (Arg.) 3:6, 6:3, 10:2.

Turnaj žen v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Görgesová (2-Něm.) - Wozniacká (1-Dán.) 6:4, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - finále:

Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Hozumiová, Katóová (1-Jap.) 7:5, 6:1.

Turnaj žen v Hobartu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Buzarnescuová (Rum.) - Cornetová (4-Fr.) 6:2, 6:4, Lepchenková (USA) - Barthelová (Něm.) 6:0, 7:6 (7:4), Haddadová Maiaová (Braz.) - Cabreraová (Austr.) 6:3, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 6:3.