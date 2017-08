Praha - Fotbalový brankář Tomáš Koubek má namířeno ze Sparty do francouzského celku Rennes, kam podle deníku Sport dnes odletěl na zdravotní prohlídku. Sparta by měla za reprezentačního gólmana dostat tři miliony eur (asi 78,3 milionu korun).

Koubek by mohl dostat přestup ke svým sobotním pětadvacetiletým narozeninám. Do Sparty přišel z Hradce Králové před dvěma lety, údajně za osm milionů korun, ale následně odešel na hostování do Liberce, kde patřil k oporám. V minulém ročníku se vypracoval ve sparťanskou jedničku a odchytal 23 utkání.

V tomto ročníku měl začít jako dvojka za posilou Martinem Dúbravkou, ale od 2. kola už byl zpět v brance a ve čtyřech zápasech dvakrát udržel čisté konto. Sparta však má k dispozici kromě Dúbravky i zkušeného Davida Bičíka a mládežnického reprezentanta Vojtěcha Vorla, a tak Koubkovi v přestupu bránit nebude.

Koubek se tak vydá ve šlépějích Petra Čecha, který ze Sparty odešel právě do Rennes a následně po roce zamířil do Chelsea, kde se vyšvihl mezi nejlepší gólmany světa.

V Rennes, které v úvodních čtyřech kolech francouzské ligy pokaždé inkasovalo a má jen dva body za remízy, by se Koubek pral o místo s africkými gólmany. Tři zápasy zatím odchytal reprezentant Senegalu Abdoulaye Diallo a jeden alžírský reprezentant Raís Mbulhi. Trojkou je jednadvacetiletý Litevec Edvinas Gertmonas.