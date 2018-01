Jyväskylä (Finsko) - Slovenský gólman Peter Hamerlík byl i přes čtyři inkasované branky jedním z hrdinů úvodního vystoupení hokejistů Třince v semifinále Ligy mistrů na ledě Jyväskylä. Pro Oceláře skončilo porážkou 2:4, Hamerlík však věří, že zdaleka není rozhodnuto a jeho tým se v domácí odvetě ještě popere o místo ve finále.

"Rozdíl dvou gólů není v hokeji zase až tolik. Není to rozhodující náskok a my doma uděláme všechno, abychom postoupili. Škoda nezvládnuté druhé třetiny, ten stav mohl být jinak trošku lepší, ale musíme to zvládnout a vyhrát doma alespoň o tři góly," řekl Hamerlík v rozhovoru pro klubový web.

V duelu na severu Evropy zaskočil za týmovou jedničku Šimona Hrubce, jehož do hry nepustil neuspokojivý zdravotní stav. "Bylo to pro mě jako klasický zápas v extralize. Něco jsem tam i chytil. Severské týmy to více střílí na branku, ten hokej je celkově o něco rychlejší, ale já jsem to nijak zvlášť nevnímal. Chytíte pár puků a pak se cítíte v pohodě," poznamenal Hamerlík.

Na začátku druhé třetiny chytil sólo Jarkka Immonena a uchránil těsné vedení 1:0, přesto během prostředního dějství nakonec soupeř nastřílel čtyři góly. "V první třetině mě tam něco trefilo, škoda, že jsme pak nezvládli ta oslabení ve druhé části. Při prvních třech gólech jsem neviděl puk, čtvrtý byla teč," mrzelo Hamerlíka.

Třinečtí soupeři k obratu hodně napomohli. Domácí jim odskočili z 1:1 na 3:1 s přispěním vyloučení Ocelářů, kteří šli dokonce na 43 vteřin i do tří. "Měli jsme zbytečně moc vyloučených, byli jsme tam i ve třech, což je neduh, jenž nás trápí i v extralize. Pomalu v každém zápase hrajeme ve třech. A to není úplně v pořádku," prohlásil Hamerlík.

"I tentokrát jsme na ta oslabení doplatili. Netvrdím, že bychom vyhráli, ale byl to vyrovnaný zápas a v těch přesilovkách se to zlomilo. Říkali jsme si, že musíme vyhrát alespoň tu třetí třetinu, což se nám povedlo, to je dobře. Doma ještě zabojujeme o postup," ujistil Hamerlík.