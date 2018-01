Newcastle (Británie) - Fotbalový brankář Martin Dúbravka je blízko odchodu ze Sparty do Newcastlu. Devětadvacetiletý slovenský reprezentační gólman opustil soustředění Pražanů ve Španělsku a zamířil do Anglie. Letenští zároveň hledají za svou jedničku mezi tyčemi náhradu, kterou by se mohl stát Rumun Florin Nita z bukurešťského FCSB.

Trenér Newcastlu Rafael Benítez o Dúbravku usiluje už několik týdnů. Původně se zdálo, že slovenský gólman na Letné v zimě zůstane, v závěru přestupního období by ale přece jen mohl aktuálně patnáctý tým Premier League posílit.

"Martin Dúbravka se po dopoledním tréninku (ve Španělsku) odpojil od týmu a v tuto chvíli je na cestě do Anglie. Klub jedná o jeho uvolnění a zároveň pracuje na příchodu jiného gólmana," uvedla Sparta v prohlášení na sociální síti.

Náhradou by se mohl stát Nita, jeho příchod je podle rumunských médií už skoro uzavřený. Třicetiletý gólman od roku 2013 působí v FCSB, dřívější Steaue Bukurešť. Nita si zachytal za rumunský celek v evropských pohárech předloni proti Spartě a vloni proti Plzni, na kontě má jeden start za reprezentační A-tým.

Dúbravka zamířil do Sparty v létě z Liberce a na Letné se stal jedničkou. Patřil k několika málo hráčům, kteří navzdory nevydařenému podzimu pražského klubu podávali stabilně dobré výkony.

Celkem zasáhl do jedenácti zápasů tohoto ligového ročníku a šestkrát vychytal čisté konto. V české nejvyšší soutěži má na kontě 39 startů, předtím působil v dánském Esbjergu a Žilině. Na podzim se mu dařilo i ve slovenské reprezentaci.