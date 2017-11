Gurugram (Indie) - Golfistka Klára Spilková obsadila na Indian Open šesté místo, což je její druhý nejlepší výsledek v této sezoně Ladies European Tour. Dvaadvacetiletá česká hráčka zakončila tříkolovou soutěž s bilancí sedm ran pod par. O pět úderů zaostala za vítěznou Francouzkou Camille Chevalierovovou, která vybojovala titul hned ve své premiérové sezoně na okruhu.

Spilková, která v dubnu ovládla turnaj v marockém Rabatu, začala v Indii výborně a po prvním kole byla se skóre -3 čtvrtá. V sobotu zahrála dvě rány pod par a klesla na sedmé místo. Dnes zopakovala výkon -2 a polepšila si o jednu příčku.

"Hrála jsem celé tři dny solidní golf. Ve druhém kole jsem bohužel na jamce číslo patnáct trefila sprinkler (zavlažovač) u greenu, míč se mi odrazil čtyřicet metrů do křoví a bylo z toho double bogey," uvedla Spilková v tiskové zprávě. "Brala jsem to ale tak, že to ke golfu patří a na další devítce jsem to znovu nahnala. I ve finále jsem hrála pěkně. Sice přišlo pár bogey, ale nakonec jsem se dočkala dvou birdie na závěr."

V Indii se Spilkové daří. V roce 2013 skončila jedenáctá a také v dalších dvou sezonách se prosadila do patnáctky. Až loni neprošla cutem, ale teď přidala další výborný výsledek.

V elitní desítce na okruhu LET letos skončila potřetí. Vedle vítězství v Maroku obsadila devátou příčku na říjnovém Lacoste Ladies Open de France. Šestým místem v Indii vydělala 9639 eur (246.000 korun), celkově má po devíti turnajích 101.537 eur (2,6 milionu korun) a posunula se na osmé místo evropského pořadí. Víc nikdy v jedné sezoně na LET na odměnách nezískala. V minulém roce měla na kontě 27.146 eur.

Dobrou formu se pokusí využít na přelomu listopadu a prosince, kdy bude bojovat v závěrečné třetí fázi kvalifikace o plnou kartu na elitním americkém okruhu LPGA. "Věřím, že právě tam jsem si schovala pár parádních patů," řekla Spilková, kterou nyní čeká návrat domů a poté cesta do Daytona Beach, kde 29. listopadu začne boj o americkou tour.

Golfový turnaj žen Hero Women's Indian Open série Ladies European Tour (par 72, dotace 375.000 eur):

1. Chevalierová (Fr.) 204 (68+69+67), 2. Thomsonová (Skot.) 205 (70+64+71), 3. Van Damová (Niz.) 208 (71+70+67), Cigandaová (Šp.) 208 (70+68+70), Kempová (Austr.) 208 (71+66+71), 6. m.j. Spilková (ČR) 209 (69+70+70).