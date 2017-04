Praha - Golfistka Klára Spilková vstupuje do své sedmé sezony na nejvyšší evropské túře LET s výrazně obměněným týmem. Po dvanácti letech má nového golfového trenéra a ráda by dosáhla na první profesionální titul.

"Po minulé sezoně, která nebyla úplně slavná, jak bych si představovala, jsem cítila, že je potřeba nový tým, nový trenér," řekla Spilková na tiskové konferenci. "Z přípravy mám velkou radost a ráda bych letos dosáhla na nejvyšší příčky."

Po dvanácti letech ukončila spolupráci s golfovým trenérem Pavlem Ničem a nově ji připravuje Lukáš Martinec. "Jsem pocitový hráč a potřebovala jsem zase začít hru cítit. Snažím se vrátit k základům a na nich pracovat," vysvětlila Spilková.

V předchozích šesti letech na okruhu LET se jedenáctkrát dostala do elitní desítky. Nejlepší výsledek předvedla ve Skotsku, kde byla předloni čtvrtá. "Cítím, že si doopravdy věřím. To je hlavní a přemýšlím o nejvyšších příčkách. Minulá sezona byla od titulu daleko, ale myslím, že mě posílila a teď jsem k nim blíž," řekla.

Vedle Martince bude nadále občas využívat služby Angličana Keitha Williamse. "Jako poradce na techniku je nepřekonatelný," uvedla Spilková. Fyzioterapeutem je její přítel Martin Procházka, vedle psycholožky má také mentálního kouče a v nošení holí se budou střídat jmenovkyně Monika Dvořáková a Kateřina Dvořáková.

"Radikálních změn je hodně. Dali jsme dohromady tým, který se bude společně bavit o tom, jak mě dostat co nejvýš. Opravdu věřím, že se to tento rok ukáže. A když ne tento rok, tak příští určitě," řekla dvaadvacetiletá hráčka.

Sezonu zahájila čtvrtým místem na turnaji nižší kategorie LET Access ve Francii. Na okruh LET vstoupí příští týden v Maroku. "Stejně jako loni se sezona rozjede pořádně až od října, pak to bude pořádně našlápnuté," řekla Spilková.

Vedle turnajů LET se zkusí dostat na některý z majorů. Kvalifikaci bude hrát o US Open a sebevědomě řekla, že účast na British Open a francouzském Evian Championship si zajistí na základě pořadí v žebříčku LET. "Doufám, že to vyjde," dodala.

Českým fanouškům by se měla představit v létě od 20. do 23. července, kdy by se měl hrát turnaj Tipsport Golf Masters, který je přesunutý z Dýšiny na Čeladnou. "Plánujeme tam čtrnáct dnů před tím přípravu, což je nutné," uvedl kouč Martinec.

Na začátku loňského roku Spilková hovořila o tom, že zkusí získat kartu pro účast na nejvyšším ženském světovém okruhu LPGA, ale po nevydařené sezoně na kvalifikaci nejela. Letos se rozhodne až na podzim. "Uvidíme, jestli to přijde," řekla Spilková.