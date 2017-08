Charlotte (USA) - Do závěrečného majoru golfové sezony, turnaje PGA Championship, vstupuje jako největší favorit vítěz nedávného British Open Jordan Spieth. Čtyřiadvacetiletý Američan by v případě triumfu na hřišti v Quail Hollow poblíž Charlotte jako šestý golfista dovršil kariérní Grand Slam, navíc jako nejmladší v historii.

Spieth by tak mohl překonat rekord Tigera Woodse, jenž už měl v roce 2000 na kontě vítězství na všech majorech, byl ale zhruba o půl roku starší, než je nyní jeho následovník.

Dallaský rodák Spieth se přiblížil zisku kariérního Grand Slamu díky červencovému triumfu na 146. ročníku British Open. V roce 2015 vyhrál Masters a US Open. "Jordan má dobrou šanci to dokázat, bylo by to pro náš sport skvělé," uvedl spolufavorit Rory McIlroy, jemuž chybí ke Grand Slamu vítězství na Masters.

Aktuální světová dvojka Spieth jde do turnaje v Severní Karolíně, jenž se hraje od čtvrtka do neděle, se sebevědomím. "Myslím, že jsem ve formě, a forma hraje samozřejmě důležitou roli v tom, zda máte vůbec šanci," uvedl nejlepší golfista roku 2015.

"Ale zase na druhou stranu je to jen jeden major. Když se to povede letos, bude to super. Ale myslím, že dříve nebo později to dokážu," dodal Spieth, jenž v generálce minulý týden v Akronu obsadil 13. místo.

Do elitní společnosti držitelů kalendářního Grand Slamu patří vedle Američana Woodse jeho krajané Jack Nicklaus, Ben Hogan, Gene Sarazen a Jihoafričan Gary Player. "Bylo by neskutečné být v takové společnosti," řekl Spieth.

Vedle něj a McIlroye se do role adeptů na vítězství pasoval Japonec Hideki Macujama, jenž vyhrál Bridgestone Invitational v Akronu díky skvělému nedělnímu kolu na 61 ran. Po letošním děleném druhém místě na US Open má tento pětadvacetiletý golfista šanci stát se prvním japonským šampionem majoru.

Loňské vítězství bude obhajovat Jimmy Walker, jenž ale ještě letos nic nevyhrál a nedaří se mu od dubna, kdy mu byla diagnostikována lymská borelióza. Jeho nejlepším výsledkem na majorech bylo 54. místo na British Open.