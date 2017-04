Augusta (USA) - Španělský golfista Sergio García vyhrál Masters a ukončil čekání na zisk titulu z majoru. V dramatické koncovce nedělního finále v Augustě porazil v rozstřelu na první jamce Angličana Justina Rose.

García se triumfu dočkal až při svém 74. startu na majoru. Na obtížném hřišti se v každém kole dostal po par a celkově měl stejně jako Rose skóre -9. S odstupem až tří ran skončil na třetím místě vítěz Masters z roku 2011 Jihoafričan Charl Schwartzel.

Sedmatřicetiletý García byl na majorech dosud čtyřikrát druhý a zdálo se, že mu vavřín z turnajů velké čtyřky není přán. "Pochyboval jsem, jestli někdy nějaký vyhraju. Měl jsem tolik šancí, ale buď jsem situaci neustál, nebo zahrál soupeř nadpozemsky a porazil mě," říkával si dříve García.

Později změnil své myšlení, aby nehrál ve stresu. "Vnímal jsem to pozitivně a říkal si, že se svět nezboří a život půjde dál, když žádný nevyhraju," prohlásil v neděli v Augustě už oblečený do slavného zeleného saka pro vítězte Masters.

Přitom se zdálo, že v den nedožitých 60. narozenin jeho idolu a krajana Seva Ballesterose mu znovu šance proklouzne mezi prsty. Do finálového kola vstupovali s Rosem z prvního místa. Po pěti jamkách vedl García o tři rány, ale po osmi už měli stejně. Po bogey Garcíi na desítce a jedenáctce vedl Rose o dvě rány, jenže drama pokračovalo. Španěl zahrál na pětiparové patnáctce eagle a srovnal, Rose však šel po birdie na šestnáctce znovu do vedení.

"To nebyl hororový film, ale měl jsem pocit, že to je pořádné drama," uvedl García, který se do play off dostal díky bogey Rose na sedmnáctce. O své výhře pak rozhodl birdie na první jamce rozstřelu. "Přišel šťastný konec," ulevil si García.

Na Masters se stal třetím španělským vítězem. Před ním to dokázali Ballesteros (1980 a 1983) a Jose Mária Olazábal (1994 a 1999). "Je skvělé, že jsem vyhrál v den narozenin Ballesterose a oba napodobil," připomněl García.

Rose přirovnal souboj s kamarádem k boxerskému duelu těžkých vah. "Ale nemusíte kvůli mně smutnit," vzkázal olympijský vítěz z Ria a král US Open 2013 a dodal: "Pokud mě měl někdo porazit, tak Sergio. On si to zasloužil."

Masters vyhrál podruhé za sebou Evropan. García navázal na loňský triumf Angličana Dannyho Willetta, který letos neprošel cutem. Na turnaji chyběl první hráč světa Dustin Johnson z USA, neboť si těsně před Masters poranil při pádu ze schodů záda.

Masters, turnaj kategorie major v Augustě (dotace 10 milionů dolarů, par 72):

1. García (Šp.) 279 (71+69+70+69) v rozstřelu na 1. dodatečné jamce, 2. Rose (Angl.) 279 (71+72+67+69), 3. Schwartzel (JAR) 282 (74+72+68+68), 4. Kuchar (USA) 283 (72+73+71+67) a Pieters (Belg.) 283 (72+68+75+68), 6. Casey (Angl.) 284 (72+75+69+68), 7. Chappell (USA) 285 (71+76+70+68) a McIlroy (Sev. Ir.) 285 (72+73+71+69), 9. Scott (Austr.) 286 (75+69+69+73) a Moore (USA) 286 (74+69+69+74).