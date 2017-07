New York - Americká investiční banka Goldman Sachs ve snaze získat talentované lidi do IT oddělení a udržet krok s technologickými firmami zmírnila pravidla oblékání pro technický personál. Povolila mu proto pracovat v neformálním oblečení.

Goldman Sachs je v USA pátou největší bankou, ale její ředitel Lloyd Blankfein ji označuje za "technologickou společnost". Čtvrtina z jejích 33 tisíc zaměstnanců, pracujících v pobočkách po celém světě, pracuje právě v technických odděleních.

Jak uvedl list Financial Times, o jiný dress code se zasadil nový IT ředitel Elisha Wiesel. V interním sdělení zaměstnancům uvedl, že na základě návrhů bylo rozhodnuto, že zaměstnanci technických sekcí mohou chodit do práce ve "zcela neformálním oblečení celoročně". Podle okolností, zejména při jednání s klientem, by ale měli svůj oděv přizpůsobit situaci.

Stejně jako všechny banky Goldman jen těžce získává IT mladé, nadané pracovníky. Na rozdíl od bank technologické firmy, jako je Google, Facebook a Amazon, mají benevolentní dress code, jakož i uvolněný styl řízení a další výhody.

Manažeři banky se v názoru na nová pravidla pro oblékání technického personálu neshodují. Někteří mají dojem, že utrpí jeho autorita, podle jiných ledabylé oblečení plodí ledabylou práci.

Banka JPMorgan zavedla "neformální byznys dress code" vloni. A navzdory počátečním obavám je dnes jen zřídka vidět bankéře v obleku, pokud zrovna ten den nemá jednání s klientem. Řada jiných bank zavedla "neformální pátky".