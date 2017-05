Zaza Pachulia (vpravo) z Golden State Warriors a Rudy Gobert (vlevo) z Utah Jazz v utkání 2. kola play off NBA Utah - Golden State.

Zaza Pachulia (vpravo) z Golden State Warriors a Rudy Gobert (vlevo) z Utah Jazz v utkání 2. kola play off NBA Utah - Golden State. ČTK/AP/Rick Bowmer

New York - Basketbalisty Golden State dělí v play off NBA jediná výhra od postupu do finále Západní konference. V sérii s Utahem vyhráli i třetí zápas, když na palubovce Jazz v sobotu zvítězili 102:91. Hlavním strůjcem úspěchu byl Kevin Durant, který se blýskl 38 body a 13 doskoky. Čtvrté utkání je na programu opět v Salt Lake City v pondělí.

Durant ukázal, proč se stal před sezonou posilou loňského vicemistra. Už v poločase měl na kontě 22 bodů a šest doskoků, Warriors zejména díky němu o bod vedli.

"Je to jeden z důvodů, proč jsme ho do týmu přivedli," uvedl Mike Brown, jenž na lavičce Golden State zaskakuje za Steva Kerra, kterého trápí zdravotní problémy. "Dvoumetrový hráč, který může hrát s míčem a rozehrávat, navíc střílet takhle z perimetru, to se opravdu těžko brání," dodal na adresu nejužitečnějšího hráče ligy z roku 2014.

Ve třetí části si až devítibodový náskok vypracovali domácí Jazz, kteří naposledy vedli ještě na začátku závěrečné čtvrtiny. Pak hosté z Oaklandu předvedli šňůru 10:4 a soupeři definitivně odskočili po dvou trojkách Stephena Curryho a Duranta.

Currymu jinak zápas příliš nevyšel, stejně jako Klayi Thompsonovi. Dohromady poslali do koše jen sedm z 29 střel z pole, z toho tři z 15 trojek. Curry měl i tak na kontě po utkání 23 bodů, hlavně zásluhou trestných hodů (dal 8 z 9), Thompson dal pouze šest bodů.

Utahu nebylo nic platných 29 bodů Gordona Haywarda, ani 21 bodů a 15 doskoků francouzského pivota Rudyho Goberta.

Výsledek 2. kola play off NBA

Západní konference - 3. zápas:

Utah - Golden State 91:102, stav série 0:3.