New York - Obhájce titulu Golden State a basketbalisté Houstonu postoupili v play off NBA do finále Západní konference. Warriors vyřadili v 2. kole New Orleans 4:1 na zápasy po úterní výhře 113:104. Rockets v pátém utkání porazili Utah 112:102.

Diváci v Houstonu viděli výjimečné individuální výkony, které udávaly vývoj zápasu. Nejprve zazářil ve třetí čtvrtině jednadvacetiletý Donovan Mitchell z Utahu, který v této části nastřílel 22 bodů, což bylo o bod více než celý tým soupeře. Jazzmani díky tomu po třech čtvrtinách vedli 78:75. Jenže ve čtvrté čtvrtině kraloval houstonský rozehrávač Chris Paul s 20 body. Rockets díky němu ovládli závěrečnou část 37:24.

Chris Paul se ve své třinácté sezoně v NBA poprvé dočkal postupu do konferenčního finále a přispěl k tomu unikátním výkonem, když v zápase nasbíral 41 bodů, 10 asistencí a nepřipsal si ani jednu ztrátu. Rockets měli už jen dva dvouciferné střelce - P. J. Tucker dal 19 a James Harden 18 bodů. Utah vedl Mitchell s 24 body, náhradník Alec Burks přidal 22 bodů.

Basketbalisté Golden State v pátém duelu s New Orleans vedli až o 26 bodů. První poločas byl ještě vyrovnaný, ale třetí čtvrtinu Warriors ovládli 36:19.

Stephen Curry se na výhře podílel 28 body a osmi asistencemi, Kevin Durant dal 24 bodů, Klay Thompson o jeden méně. Draymond Green k 19 bodům přidal 14 doskoků a devět asistencí. Pelicans nestačilo 34 bodů a 19 doskoků Anthonyho Davise, ani triple double Jrueho Holidaye, jenž nasbíral 27 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků.

2. kolo play off NBA:

Západní konference - 5. zápasy:

Golden State - New Orleans 113:104, konečný stav série 4:1; Houston - Utah 112:102, konečný stav série 4:1.