Utkání 2. kola play off NBA New Orleans - Golden State. Zleva Jrue Holiday z New Orleans Pelicans a Kevin Durant z Golden State Warriors. ČTK/AP/Gerald Herbert

New York - Basketbalisty Golden State a Houstonu dělí už jen jedno vítězství od očekávaného vzájemného souboje ve finále Západní konference play off NBA. Warriors jako úřadující šampioni se ve 2. kole ujali vedení 3:1 na zápasy nad New Orleans po výhře 118:92 hlavně zásluhou přesné mušky Kevina Duranta. Rockets, nejlepší tým základní části, zvítězili na palubovce Utahu 100:87 a také vedou 3:1.

Dvojnásobný olympijský šampion Durant na palubovce Pelicans strávil 36 minut a postaral se o 38 bodů, k tomu přidal devět doskoků a pět asistencí. "Snažím se hrát pořád stejně, s elánem, a to nehledě na to, jestli mi to zrovna padá, nebo naopak ne. Stačí nepřestat střílet a být agresivní," řekl devětadvacetiletý křídelní hráč, který v zápase proměnil 15 z 27 střel.

Také ústřední rozehrávač Warriors Stephen Curry, který zaznamenal 23 bodů, brzy pochopil, že dostat míč do rukou Duranta bude v tomto duelu žádoucí. "Stačí ho najít ve správné pozici. Někdy to opravdu není těžké, třeba jako dnes, postačí na něj míč dostat," řekl.

V dresu New Orleans byl nejlepším hráčem pivot Anthony Davis s 26 body a 12 doskoky.

Houston v Utahu ani jednou neprohrával. Na výhře měl hlavní zásluhu Chris Paul slavící 33. narozeniny. Zaznamenal totiž 27 bodů, 12 doskoků a šest asistencí. Zdatně mu sekundoval autor 24 bodů James Harden, který Paula v dosavadním průběhu ročníku většinou svými výkony převyšoval. Clint Capela pomohl 12 body, 15 doskoky a šesti bloky.

Rockets byli v sezoně hodně chváleni za útočnou fázi, ale s přibývajícími zápasy v play off prokazují, že ani pevná a precizní defenziva jim není cizí. Dvouciferný počet bodů dovolili nastřílet jen třem hráčům Jazz. Adept na nováčka roku Donovan Mitchell stihl 25 bodů a devět doskoků než se vyfauloval.

Výsledky 2. kola play off NBA

Západní konference - 4. zápasy:

New Orleans - Golden State 92:118, stavé série 1:3, Utah - Houston 87:100, stav série 1:3.