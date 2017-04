Brno - Emoce vyvolala ve třetím finálovém utkání hokejové extraligy vítězná trefa brněnského obránce Jozefa Kováčika z 13. minuty, která nasměrovala Kometu k výhře 3:0 a přiblížila na jediný krok od titulu. Brankář Ján Lašák jeho střelu chytil do lapačky, s kterou se vzápětí dostal za brankovou čáru. A sudí Vladimír Pešina s Robinem Šírem uznali po poradě s videorozhodčím gól. I přesto, že ukrytý puk nebyl ze záběru vidět.

"Nás srazil gól, co svět neviděl," komentoval situaci na tiskové konferenci po utkání trenér Liberce Filip Pešán, který se dožadoval i vysvětlení od rozhodčích. "Nebylo v té vřavě moc slyšet, ale rozhodčí mi řekl, že videorozhodčí prohlásil, že většina lapačky byla za brankovou čárou. A na mojí otázku, jak je možné, že on na ledě uznal gól z toho divného úhlu, kde on stál, mi řekl, že on nějak rozhodnout musí."

Lašák byl přesvědčený o tom, že nemohlo být ze záznamu jasné, že byl puk stoprocentně za brankovou čárou. "Já jsem puk neměl v košíku, ale v dlani, nechytil jsem to ideálně a to může hrát velkou roli. Sudí jsou jen lidé, i když to byla specifická situace a měli čas to rozebrat a několik úhlů použít. Pokud je pravidlo, že stačí dedukce, tak si to sudí ustojí a má alibi," uvedl Lašák.

Autor branky Kováčik přiznal, že si nebyl stoprocentně jistý, zda jeho střela skončila za brankovou čarou. "Bylo to padesát na padesát. Lašák udělal pohyb do branky. Ale nebyl jsem na brankové čáře. Jen jsem doufal, že je to v brance. Lašák střelu chytil grandiózně," řekl Kováčik. "Jsem rád, že to tam prošlo. Respektive ruka zůstala za brankovou čarou. Lašák ruku natahoval. Puk má nějakou rychlost a napnutou ruku odtlačí. Ale bomba to nebyla."

S napětím čekal na verdikt rozhodčích. "Hlavně jsem si říkal, aby to bylo spravedlivé rozhodnutí. Celé finále by mělo o tom být. Jsem rád, jak to dopadlo," dodal Kováčik, který si přeje, aby finálová série už ve středu skončila.

Kapitán Liberce Branko Radivojevič uznání branky nechápal. "Můžeme polemizovat, jestli to byl gól, nebo ne. Neviděl jsem stoprocentně, že by byl puk za brankovou čárou," uvedl.

Podle pravidel sudí nemusí puk vidět, ale gól uznají i v případě, že prokazatelně skončil v brance. "Ale kde ten puk byl? On puk může mít v dlani nebo v koši. Nikdo neviděl, kde byl. Když to není prokazatelné, tak by gól neměl platit. Ale nevím, rozhodují o tom druzí. Ale je to jedno, my jsme ani tak gól nedali, takže bychom asi nevyhráli," dodal Radivojevič.