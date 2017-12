Právě zveřejněno

Liberec - Neobvyklý zápas se vším všudy prožil gólman hokejistů Liberce Roman Will. Proti Mladé Boleslavi naskočil na led od druhé třetiny místo Jaroslava Januse za stavu 2:2 a až do závěru základní hrací doby předváděl spolehlivý výkon. Jenže v posledních vteřinách umožnil obrovskou chybou vyrovnat na 3:3 Lukáši Žejdlovi. Z padoucha byl opět hrdinou, když vychytal druhý bod v samostatných nájezdech.

Do konce středečního duelu 31. kola extraligy zbývalo jen pár sekund, Bruslaři nahodili puk na domácí branku střeženou Willem a spěchali do útočného pásma. Pětadvacetiletý gólman puk zachytil a snažil se jej odehrát do bezpečí, dokonce se zdálo, že ho lákalo trefit odkrytou branku Středočechů. Jenže místo toho trefil hráče před sebou a puk se odrazil k Žejdlovi. Ten z mezikruží zamířil přesně, vyrovnal a poslal zápas do prodloužení.

"Chtěl jsem to udělat v ten daný okamžik, jak bych to nejlépe dokázal. Vůbec jsem nechtěl dát gól, jen jsem chtěl dostat puk ven z pásma, aby se nám ulevilo a čas už doběhl. Prostě jsem trefil hráče přede mnou a následně z toho byl gól. Moc mě to mrzí vůči fanouškům a spoluhráčům, ale jsme rádi za dva body," litoval Will.

Do zápasu naskočil od 21. minuty místo Januse, který nepůsobil jistým dojmem. "Kluci přede mnou hráli výborně, hlavně na začátku druhé třetiny. Měl jsem tak alespoň trochu času si v bráně zabruslit a dostat se do herního tempa, takže to bylo dobré. Pak jsme hráli výborně," řekl Will. V nájezdech se ukázal jako muž bez nervů, vychytal čtyři. Vyzrál na něho shodou náhod jen Žejdl. Z Bílých Tygrů se prosadili Martin Bakoš a Tyler Redenbach.

"Nemohl jsem nijak moc přemýšlet o tom, co se stalo. V zápase přijde několik chyb, bohužel tahle je nejvíc vidět. Byl samozřejmě okamžik, možná pár vteřin, kdy jsem si říkal, jestli se mi to zdá, nebo co se děje... Ale to se stává. To není žádná moje omluva, nemůže se mi to stát, ale na druhou stranu se tyhle chyby stávají," poznamenal Will.

"Jsem moc rád, že to takhle dopadlo, ale mrzí mě, že jsme mohli mít tři body a Boleslav nula. Ale to je prostě hokej, i to se občas děje. Asi to takhle má být. Jsem rád, že jsme ubojovali oslabení ve třech proti pěti a že jsme to zvládli v nájezdech," dodal Will.