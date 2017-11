Paříž - Sedmým účastníkem tenisového Turnaje mistrů se stal Belgičan David Goffin. Jistotu získal paradoxně nedlouho poté, co na Masters v Paříži prohrál ve třetím kole. Prestižní akci na závěr sezony si užije poprvé. Šestadvacetiletému Goffinovi pomohl domácí Lucas Pouille, jenž rovněž vypadl ve třetím kole.

Naopak do čtvrtfinále se dostal Argentinec Juan Martín del Potro a startu na Turnaji mistrů se výrazně přiblížil. Navíc jeho výhra zároveň znamená, že po deseti letech vypadne z elitní desítky světového žebříčku zraněný Novak Djokovič. Hvězdný Srb, držitel 12 grandslamových titulů, nemůže hrát už od července kvůli potížím s loktem.

Del Potro si v hale Bercy poradil s Nizozemcem Robinem Haasem, a aby se vešel mezi osmičku postupujících do Londýna, potřebuje ještě jednu výhru. V pátek nastoupí proti Johnu Isnerovi z USA.

Skvělou formu z podzimních halových turnajů prokázal Del Potro výhrou nad Haasem 7:5, 6:4. Předtím obhájil titul ve Stockholmu a v Basileji prohrál až ve finále s domácí legendou Rogerem Federerem.

"Je to extra motivace," řekl argentinský tenista k boji o Turnaj mistrů. "Hrozně rád bych se do Londýna ještě jednou dostal. Bylo by to fantastické," dodal vítěz US Open z roku 2009.

V případě postupu do semifinále by se dostal na osmou, poslední postupovou pozici místo Španěla Pabla Carreňa. Ten už v Paříži dohrál.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 4,507.375 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Bautista (14-Šp.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:1.

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Verdasco (Šp.) - Thiem (5-Rak.) 6:4, 6:4, Isner (9-USA) - Dimitrov (6-Bulh.) 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3), Benneteau (Fr.) - Goffin (7-Belg.) 6:3, 6:3, Del Potro (13-Arg.) - Haase (Niz.) 7:5, 6:4, Sock (16-USA) - Pouille (17-Fr.) 7:6 (8:6), 6:3, Krajinovič (Srb.) - Mahut (Fr.) 6:2, 3:6, 6:1.