Student ČVUT Marek Novák se spolužáky Tomášem Pikousem a Barborou Suchanovou představil 15. srpna na tiskové konferenci v Praze glukometr X.GLU, se kterým zvítězili v celosvětovém finále soutěže Microsoft Imagine Cup. Měřič hladiny cukru v krvi má velikost platební karty, do které se vsune proužek senzorického papíru s kapkou krve diabetika. Glukometr je bezdrátově propojen s aplikací v mobilním telefonu, která ukazuje výsledek měření. Výsledky je možné posílat i lékaři či blízkým. ČTK/Deml Ondřej

Praha - "Chytrý" glukometr X.GLU českých studentů komunikující s mobilem by mohli mít první pacienti koncem příštího roku. Nyní autoři hledají investora pro dokončení softwarových řešení a objednání první série výrobků, potřeba je asi milion eur (zhruba 26 milionů Kč). Dětem má přístroj a webová aplikace usnadnit život s diabetem, rodičům jejich kontrolu. Trojice studentů z ČVUT, která s projektem zvítězila v mezinárodní soutěži, dnes další rozvoj projektu představila novinářům.

Diabetik si musí hladinu cukru měřit několikrát denně. V současné době většinou nosí glukometr s displejem a tlačítky, náhradní měřicí papírky a takzvanou lancetu s jehličkou, s pomocí níž odebere kapku krve. Řešení českých studentů je inovativní v tom, že glukometr má velikost platební karty, displej nahradilo propojení s mobilní aplikací. "Glukometry se za posledních 15 či 20 let vůbec nezměnily," uvedl autor nového řešení Marek Novák. Studenti se rozhodli využít fakt, že téměř každý včetně dětí vlastní chytrý mobilní telefon.

Podle Nováka je ambicí týmu vyrábět nový glukometr za 50 až 70 procent výrobní ceny současných přístrojů, které stojí 12 až 15 dolarů (asi 270 až 340 korun). Kolik by mohl stát pro české pacienty zatím není jasné, jednat se bude o jeho úhradě zdravotními pojišťovnami. Současné glukometry největší česká pojišťovna VZP proplácí až do 1000 korun jednou za deset let. Další náklady měření, nynějšího i nového, jsou jednorázové proužky, kterých VZP dětem platí až 1800 ročně.

Před měřením si děti v aplikaci odhadnou, jakou hodnotu cukru v krvi asi budou mít. "To je učí poslouchat své tělo a předem poznat, jestli mají hodnotu cukru vyšší nebo nižší než je doporučená," uvedl Novák. Potom přenesou kapku krve na měřicí proužek v glukometru a výsledky se téměř okamžitě objeví v aplikaci. Za pravidelná měření nebo dobré odhady sbírají děti body ve formě jahůdek.

"Jahody jsou ovoce, které má nejnižší glykemický index. Zároveň vypadá jako kapka krve," řekla vývojářka aplikace Barbora Suchanová. Výsledky mohou rodiče zobrazit ve webové aplikaci, upozornění dostanou přes Skype. Aplikace uvede i polohu dítěte, která je důležitá v případě, že je hladina cukru tak nízká, že hrozí bezvědomí. Podobně ale mohou i děti kontrolovat své rodiče v seniorském věku nebo partnera či partnerku.

Samotný přístroj by mohla podle studentského návrhu vyrábět některá z firem, která se věnuje zdravotnickým prostředkům. Aplikaci a webové rozhraní pro rodiče si studenti dál budou rozvíjet sami.

Letos v červenci zvítězili studenti s tímto projektem v prestižní mezinárodní soutěži Imagine Cup pořádané společností Microsoft. Ve finále, které se konalo v americkém Redmondu, porazili 54 týmů z celého světa a získali ocenění 250.000 dolarů (zhruba 5,5 milionu korun). Češi v soutěži uspěli poprvé.

Cukrovkou trpí přibližně 415 milionů lidí a podle odhadů jejich počet do roku 2040 vzroste na 642 milionů. V České republice se v roce 2015 s tímto onemocněním léčilo přes 850.000 lidí. Pacienti musí celý život dodržovat přísný režim a pravidelně si kontrolovat hladinu cukru v krvi.