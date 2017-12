Brno - Řetězec Globus dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 183 milionů korun, a to za porušení zákona o významné tržní síle. Podle úřadu se ho dopouštěl vůči některým dodavatelům potravin. Museli přistoupit do účetního systému Markant, který jinak nepotřebovali. Pokuta pro Globus je dosud nejvyšší sankcí za zneužití zákona o významné tržní síle. Rozhodnutí není pravomocné, Globus proti němu může do 15 dnů podat rozklad, napsal ÚOHS v tiskové zprávě. Jedinou další sankci za sedmiletou dobu účinnosti zákona o významné tržní síle dostal Kaufland, který má zaplatit 22 milionů korun. Případ bude ale ještě řešit Krajský soud v Brně.

Mluvčí Globusu Pavla Hobíková uvedla, že firmu mrzí, že nedokázala ÚOHS přesvědčit o tom, že nemá žádné špatné úmysly. "Naši zákaznici jsou pro nás na prvním místě a chceme všechny ubezpečit, že tato záležitost žádným způsobem neovlivní kvalitní služby, které jim Globus dlouhodobě garantuje. Skutečně je nám velice líto celé situace," uvedla Hobíková.

Globus podle úřadu v období od 6. března 2016 do 30. června 2017 podmiňoval vzájemnou obchodní spolupráci s dodavateli uzavřením úplatné smlouvy a zapojením se do tzv. systému Markant. "V tomto systému byly dodavatelům poskytovány služby účetního charakteru, které by ale dodavatelé z vlastní iniciativy nepoptávali. Pokud by dodavatelé na účast v systému nepřistoupili, hrozilo jim ze strany společnosti Globus jednostranné ukončení spolupráce," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Nátlak na hrazení některých poplatků za účast v tomto systému úřad označil za uplatňování zákonem zakázaného zalistovacího poplatku, tedy poplatku za přijetí potravin do prodeje.

Dodavatelé podle úřadu v rámci zapojení do systému Markant platili i náklady na účast společnosti Globus v tomto systému. Obchodní řetězec tedy čerpal účetní a marketingové služby Markantu zcela zdarma. Dodavateli tím pádem byl účtován ještě další poplatek, který společnost Markant využila k pokrytí služeb využívaných členskou společností v systému. Toto jednání úřad označil za získávání plnění od dodavatelů bez protiplnění. Globus kromě pokuty musí v těchto praktikách, které ÚOHS označil za vykořisťovací, přestat.

Zákon o významné tržní síle platí od roku 2010. Odborníci ho od počátku kritizovali. Zabývala se jím i Evropská komise, řízení s Českem ale nezahájila. Potravinářská komora v minulosti uváděla, že řetězce díky zákonu začaly dodržovat třicetidenní lhůty splatnosti.

Zákon byl podle některých odborníků tak špatný, že vyžadoval novelizaci. Pokuta pro Globus padla už po změnách v této normě. Podle informací z listopadu ÚOHS letos zahájil pět správních řízení v oblasti významné tržní síly, která se týká zejména obchodních řetězců. Ve dvou případech už řízení ukončil, firmy musely napravit svoje chování, pokutu ale nedostaly.