Členové skupiny U2 (zleva) Adam Clayton, Bono, Larry Mullen Jr a the Edge s cenou za globální ikonu, kterou získali na vyhlašování cen hudební televize MTV. ČTK/AP/Joel Ryan

Londýn - Globální ikonou vyhlásila v neděli hudební televize MTV irskou poprockovou skupinu U2. Evropskou cenu za nejlepší rockovou kapelu si ze slavnostního večera v Londýně odnesli britští Coldplay. V kategorii Nejlepší pop zvítězila kubánsko-americká zpěvačka Camila Cabellová.

Cenu za nejlepší vzhled získal čtyřiadvacetiletý britský zpěvák Zayn (Malik), který je bývalým členem chlapecké skupiny One Direction.

V kategorii nejlepší videoklip vyhrál americký raper Kendrick Lamar. U fanoušků bodoval jeho klip k písni Humble, jenž si pohrává s náboženskými motivy.

Cenu MTV EMA za nejlepšího umělce obdržel kanadský zpěvák Shawn Mendes. Devatenáctiletá hvězda dostala i ocenění za nejlepší písničku, kterou je There's Nothing Holdin' Me Back.

Nejlepším umělcem v oblasti hip-hopu se stal americký rapper Eminem. Ten také večer zahájil svým novým singlem Walk on Water.

Ceremoniál moderovala britská zpěvačka Rita Ora. Vítěze vybírali fanoušci z celého kontinentu. Udílení cen se odehrává každý rok v jiném evropském městě a příští rok se má konat ve španělském Bilbau.