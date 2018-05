Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016.

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani na snímku z 20. listopadu 2016. ČTK/AP/Carolyn Kaster

Washington - Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller by měl svou práci ukončit, protože má všechna fakta, která k rozhodnutí potřebuje. Televizi Fox News to ve středu řekl poradce prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani. Vyšetřování Muellerova týmu, zaměřené na údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb, už trvá rok a "je čas říci dost," konstatoval Giuliani.

Mueller, bývalý ředitel FBI, od loňského května prošetřuje kromě "ruské stopy" i možnou spolupráci Trumpova volebního štábu s Moskvou a podezření, že prezident či jeho lidé mařili výkon spravedlnosti. Zatím bylo obviněno 19 lidí včetně čtyři bývalých volebních spolupracovníků Trumpa a tři ruské společnosti.

Mueller má podle Giulianiho k dispozici 1,4 milionu dokumentů a vyslechl 28 svědků. "A nemá nic, co by mu umožnilo předvolat prezidenta k výslechu," poznamenal Trumpův poradce."Je už načase říci dost, prezidenta jsme už mučili dlouho," řekl Giuliani v pořadu americké televize.

Washington - Vyšetřovatel FBI Robert Mueller sdělil prezidentovým právním poradcům, že bude respektovat nařízení ministerstva spravedlnosti o nepřípustnosti žaloby proti hlavě státu. Poradce Donalda Trumpa Rudy Giuliani to dnes řekl televizi CNN. Mueller už rok pátrá po ruském vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v médiích se pravidelně objevují spekulace, zda Trumpa předvolá k výslechu.

"Mohou jen sepsat zprávu, nemohou ho obvinit," řekl bývalý newyorský starosta americké televizi. "Přinejmenším nám to tak řekli po jistém zvažování," dodal. Podle CNN se stanovisko Muellera opírá o dlouhodobé přesvědčení ministerstva spravedlnosti a nikoli o nějaký konkrétní důkaz, který mají vyšetřovatelé k dispozici.

Skutečnost, že FBI nemůže hlavu státu obvinit, ale Trumpa neočišťuje, soudí televize. Mueller může napsat zprávu, která bude obsahovat doporučení Sněmovně reprezentantů. Kongres pak může rozhodnout o impeachmentu, nebo-li ústavní žalobě.

"Stanovisko ministerstva spravedlnosti platné už před érou (bývalého prezidenta Richarda) Nixona praví, že úřadující prezident nemůže být obviněn, ke slovu musí přijít impeachment. Nějakou dobu se o tom pochybovalo, ale řekli nám, že nemohou pravidla ministerstva spravedlnosti porušovat," řekl Giuliani.