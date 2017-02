Praha - Podnikatel Pavel Girstl obžalovaný v takzvané kauze Promopro si odpyká pět let vězení, státu musí vydat bezdůvodné obohacení ve výši 28,8 milionu korun. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Girstl popíral, že by se jakožto jeden ze subdodavatelů státní zakázky na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU dopustil praní špinavých peněz.

Vedle trestu odnětí svobody má muž navíc zakázáno vykonávat po dobu sedmi let funkce ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev.

Girstl dnes před odvolacím senátem soudkyně Hany Navrátilové zdůraznil, že přes 20 let působí v oblasti IT služeb, a to i v zahraničí. "Celý proces je veden tak, aby byla naplněna politická objednávka. Já jsem veškeré práce provedl," řekl. V hlavním líčení vycítil snahu udělat z obžalovaných podnikatelů obětní beránky, uvedl.

Firma Promopro získala od úřadu vlády v roce 2008 zakázku bez výběrového řízení. V případu čelilo obvinění celkem 12 lidí, z toho devět podnikatelů. Senát Navrátilové rozhodl počátkem ledna o tom, že si nepodmíněný trest odnětí svobody odpyká sedm z nich, u tří obžalovaných státních úředníků potvrdil zproštění viny. Nejpřísněji potrestaným zůstal jednatel Promopra Jaroslav Veselý, který půjde do vězení na devět let. Odvolání Girstla tehdy soud vyloučil společně s odvoláním posledního obžalovaného podnikatele Vlastimila Maxy k samostatnému projednání, protože Maxa byl nemocný a Girstlovi onemocněl právník.

Skutky jednatele hlavní subdodavatelské firmy NWDC Maxy, kterému pražský městský soud nepravomocně uložil devítiletý trest, se dnes odvolacímu senátu projednat nepodařilo. Maxa totiž již poněkolikáté zaslal omluvenku kvůli operovanému kolenu a zároveň trvá na osobní přítomnosti při zasedání. Jeho případem se proto soud bude zabývat v březnu.