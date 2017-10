Girona (Španělsko) - Fotbalisté Girony slaví jedno z největších vítězství v klubové historii. Katalánský nováček španělské ligy, hrající nejvyšší soutěž poprvé za 87 let své existence, v neděli šokoval domácí výhrou 2:1 nad obhájcem trofeje Realem Madrid a senzační triumf měl pro něj o to sladší příchuť, že přišel v době, kdy Katalánsko usiluje o nezávislost. "Bílému baletu" naopak další ligová blamáž ještě více zkomplikovala boj o titul.

"Dnes všichni ve Španělsku i velké části světa viděli, že malý klub může ve fotbale dosáhnout na cokoliv, pokud má ambice, zaujetí a odhodlání," řekl nadšený trenér domácího týmu Pablo Machín.

Girona, kterou vlastní stejná společnost jako anglického giganta Manchester City, zaskočila Real aktivní hrou a střelecky se mu vyrovnala. Hosté sice od 12. minuty vedli po trefě Isca, ale v 54. minutě srovnal Christian Stuani a za další čtyři minuty dokonal senzační obrat Portu.

"Kdybyste mi před třemi lety řekli, že tohle bude možné, tak bych si myslel, že jste blázni. Tenhle výsledek je pro všechny, kteří nám ta léta fandí a věří," řekl dvaačtyřicetiletý kouč Machín.

Girona, ležící přibližně 100 kilometrů od Barcelony, si připsala skalp Realu jen dva dny poté, co Katalánsko vyhlásilo nezávislost. Tu ale španělská vláda ani většina Evropy neuznaly a Madrid následně regionu omezil autonomii a převzal nad ním moc. Někteří fanoušci si na duel s "Bílým baletem", považovaným za vládní klub, přinesli katalánské vlajky a z hlediště se opakovaně ozývalo skandování "svoboda".

Z triumfu neskrýval radost sesazený premiér katalánské autonomní vlády Carles Puigdemont. "Vítězství Girony nad jedním z největších klubů světa je odkazem pro mnoho situací," uvedl na sociální síti Puigdemont. "Lidé toužili slavit, protože sport je jedna věc, a to, co se děje, druhá. Myslím, že lidé jsou z toho všeho už trochu unaveni a věří, že to bude vyřešeno. Jsem pyšný, že jsme jim nabídli dvě hodiny skvělého fotbalu," dodal Machín.

Zatímco domácí se utápěli v euforii, Real porážkou jen podtrhl zoufalý start do ligové sezony. Na přelomu srpna a září v prvních třech domácích utkáních jednou prohrál a dvakrát remizoval a po nedělní blamáži ztrácí po deseti kolech na vedoucí Barcelonu už propastných osm bodů.

Trenér Realu Zinédine Zidane i tak stále věří v obhajobu titulu. "Víme, že to ještě můžeme otočit. Budeme mít lepší dny a další týmy budou během sezony také ztrácet. Nečekaně jsme ztratili tři body, ale dál chceme vyhrát ligu," uvedl Zidane.

"Nikdo nemůže říct, že Real je mrtvý, protože jsme už mnohokrát ukázali, že se dokážeme vrátit zpět do boje. Na stole stále leží plno bodů. Osmibodová ztráta není malá, ale my jsme Real," dodal Isco.