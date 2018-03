Praha - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vidí na fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dva základní problémy. Inspekce podle něj správně nedodržovala trestní řád a rovněž nerespektovala dozorová oprávnění státního zastupitelství. Konkrétní ale být nechce. Zeman to dnes řekl České televizi (ČT). V některých případech prý muselo zastupitelství odebrat inspekci trestní řízení a přidělit ho jinému policejnímu orgánu, aby bylo možné ho dovést do konce.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pondělí zahájil kázeňské řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem kvůli přestupku. Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl.

Zeman prý Babišovi na jeho vyžádání poslal dopis, kterým už v prosinci informoval Murína o všech pochybeních. "Ty jsem na jednu stranu zobecnil, na druhou stranu jsem uvedl konkrétní spisové značky, pod kterými k těmto pochybením došlo," řekl ČT Zeman. V lednu se pak sešlo vedení GIBS se státního zastupitelství, kde inspekce představila opatření, aby k pochybením už nedocházelo.

Mrzí ho, že dopis unikl do médií, protože se jedná o interní komunikaci. "Ten dopis, který jsem posílal panu řediteli Murínovi, jsem potom na vyžádání pana premiéra při jednání Bezpečnostní rady státu upravil, odstranil jsem odkazy na veškeré trestní věci a poslal mu ho," podotkl Zeman.

Minulý týden Babiš oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Kázeňské řízení kvůli přestupku začalo v pondělí, není veřejné.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby. Murín tento bezpečnostní sbor vede od prosince 2015, kdy ve funkci vystřídal prvního ředitele Ivana Bílka.