Právě zveřejněno

Praha - Nejčastějším vánočním dárkem bude letos kosmetika, obdarovat jí své blízké plánuje 66 procent Čechů. U mužů je to 56 procent, u žen tři čtvrtiny. Druhé místo mezi plánovanými dárky pro letošní Vánoce obsadilo oblečení. Chce jej nadělit 59 procent lidí. Opět v této kategorii dominují jako dárci ženy nad muži. Na třetím místě jsou hračky (44 procent). Vyplývá to z průzkumu společnosti GfK.

Mezi další dárky, které Češi plánují darovat, patří knihy, elektronika, peníze, jídlo, hry, alkohol či šperky. Vouchery chce jako vánoční dárek věnovat 14 procent lidí. Dalších pět procent Čechů chce dát pod stromeček relaxační zážitek a pro čtyři procenta lidí bude vánočním dárkem dovolená.

Většina Čechů (84 procent) plánuje trávit vánoční svátky buď doma s rodinou, partnery, nebo sami. Trávit vánoční čas doma s příbuznými se chystá 19 procent lidí a pět procent se bude na Vánoce přesouvat k příbuzným. Téměř polovina dotázaných bude svátky trávit pouze pasivním odpočinkem, 28 procent lidí naopak aktivním odpočinkem. Přes Vánoce bude pracovat šest procent lidí.

Podle průzkumu 38 procent lidí v tento čas přispívá na charitu. Více přispívají ženy (40 procent) než muži (35 procent). "Nejvíce na charitu přispívá věková skupina od 50 až 59 let, a to více než polovina z nich. Naopak nejméně činná v přispívání je skupina lidí od 20 do 29 let, jen 24 procent z nich," uvedla mluvčí GfK Andrea Patočková.

Nejvíce Češi přispívají částku od 201 do 500 Kč. Druhou nejčastěji přispívanou částkou před Vánoci i v době vánočních svátků je suma do 100 Kč, kterou daruje 30 procent lidí. Pět procent Čechů plánuje letos darovat více než 1000 Kč.