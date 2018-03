Praha - Světoznámý ruský dirigent Valerij Gergijev dnes ve Smetanově síni pražského Obecního domu řídil Orchestr Mariinského divadla z Petrohradu. Přední hudební těleso, jehož je ředitelem, nabídlo díla Clauda Debussyho, Igora Stravinského a Petra Iljiče Čajkovského. Pražský koncert, který je součástí turné Orchestru Mariinského divadla po světových koncertních sálech, vyvolal bouřlivý aplaus zaplněného sálu a ovace vestoje.

Kontroverzní Gergijev, v hudebních kruzích přezdívaný Car nebo Ivan Hrozný, je mimo jiné kritizován za svoji podporu přičlenění Krymu k Rusku. Stejně jako při svých předchozích vystoupeních ani v Praze nevyjadřoval žádné politické postoje. Orchestr tradičně řídil bez jen rukama bez dirigentské taktovky nebo párátkem.

Koncert zahájila Debussyho předehra k Faunovu odpoledni, krátké symfonické básně pro orchestr napsané roku 1894. Následovala hudba k baletu ruského hudebního skladatele Stravinského. Ve druhé části večera zazněla Čajkovského Šestá symfonie h moll, která je nejen poslední v řadě jeho symfonií, ale i posledním dokončeným dílem proslulého ruského skladatele, které před svou náhlou smrtí ještě uvedl na jeviště. Čajkovskij zemřel náhle v roce 1893 ve věku 53 let: Ještě v témže roce pracoval na Třetím klavírním koncertu Es dur, který ovšem nedokončil. Charakteristická pro toto dílo je závěrečná věta, neobvykle dlouhá, takže připomíná svým charakterem rekviem. Čajkovskij považoval Symfonii č. 6 za své nejdůležitější a nejosobnější dílo.

Turné Orchestru Mariinského divadla s Gergijevem zahrnuje mimo jiné koncerty v Royal Albert Hall v rámci BBC Proms v Londýně, v sále Berlínských filharmoniků či v Carnegie Hall v New Yorku. Symfonický orchestr Mariinského divadla navazuje na první petrohradský Královský operní orchestr založený před více než 200 lety. Gergijev debutoval u Symfonického orchestru Mariinského divadla jako vítěz Karajanovy dirigentské soutěže v lednu 1978. Letos je to 30 let, co je nepřetržitě šéfdirigentem tohoto orchestru.

Gergijev je od roku 1990 také čestným členem a hostujícím dirigentem orchestru Filarmonica della Scala. V letech 2007 až 2015 byl hlavním dirigentem Londýnského symfonického orchestru, od roku 2015 je šéfdirigentem Mnichovské filharmonie. Pravidelně spolupracuje s Metropolitní operou, Vídeňskou, Berlínskou, Rotterdamskou či Newyorskou filharmonií.