Praha - Pět tříměsíčních gepardích mláďat dnes pokřtili v pražské zoo. Mláďata narozená v polovině května dostala jména Sid, Solo, Sam, Jenny a Jessi. Jsou to tři samečci a dvě samičky. Kmotrem zvířat, jejichž druh je považován za nejrychlejší suchozemské živočichy, se stal sprinter Pavel Maslák. Mláďata se dnes také přestěhovala ze zázemí do venkovního výběhu, kde je mohou vidět návštěvníci zoo.

Gepardí paterčata se v zoo narodila 15. května. Přírůstku těchto šelem se zahrada dočkala po 2,5 letech. Zhruba měsíc po narození vážila mláďata mezi 1,1 až 1,75 kilogramy. Mezitím o dost povyrostla, jejich současnou hmotnost ale chovatelé neznají. Podle kurátora chovu savců v zoo Pavla Brandla je důležité hlavně to, že všechna mláďata z chovu dobře prospívají. "To jedno, které bylo po narození o něco menší, už ostatní dohnalo," řekl ČTK.

Gepardi patří v přírodě mezi ohrožená zvířata, jejich počet se odhaduje na 7000 až 40.000 na celém světě. Podle chovatelů není jednoduché docílit jejich rozmnožování v zajetí. "Gepardi mají velice složitý sociální život. Je zapotřebí mít dva chovné výběhy, jako je to tady v Praze, protože mimo dobu rozmnožování se samice a samci nesmí vidět, nesmí se ani cítit, musí si být vzácní a až potom se to rozmnožení podaří," uvedl kurátor Petr Velenský.

Matkou geparďat je šestiletá samice Savannah, která pochází ze zoo v anglickém Colchesteru. Je to její druhý vrh. Otcem mláďat je pětiletý samec Ben z dánského Ebeltoftu. Mladí samečkové dostali jména od písmene S právě po své matce, zatímco samičky z tohoto vrhu dostali jméno od písmene J po svém strýci Jerrym, který je druhým samcem v zoo. "Ve volné přírodě se totiž se samičkou páří vždy více samečků, takže i on by byl potenciálním otcem, a vzhledem k tomu, že všechny samičky z prvního vrhu Savannah mají jména od B po Benovi, rozhodli se chovatelé zvolit tentokrát jména takto," vysvětlil Velenský.

Pražská zoologická zahrada chová gepardy od roku 1933 a prvních mláďat se dočkala už v roce 1972. Od té doby se jich v Zoo Praha narodilo 65, a to včetně květnových paterčat.

Ve volné přírodě žije gepard hlavně v savaně. Samice žijí samotářsky, samci však často vytvářejí se svými bratry celoživotní spojenectví, což je řadí k jedněm z mála alespoň částečně společenských druhů koček. Malí gepardi mají po narození světlou vztyčenou hřívu na krku a na hřbetě. Jsou šedaví, mají nicméně typickou puntíkovanou kresbu dospělých.