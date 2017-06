Praha - Napsal hudbu ke spoustě filmů, které se zaryly lidem pod kůži na celý život. Hans Zimmer, jeden z nejvýznamnějších skladatelů filmové hudby, se po loňském turné vrací do Evropy a také do Prahy. Na dnešním koncertu v pražské O2 areně zazní skladby napříč jeho tvorbou. Zimmerova hudba je aktuálně ke slyšení na britském Rádiu BBC 1 v pořadu Zázračná planeta II a na internetové stanici Netflix v seriálu The Crown.

Nositel Grammy i Oscara Zimmer překonal loni poprvé svou averzi k živým vystoupením a v rámci prvního turné zahrál v Praze za doprovodu Českého národního symfonického orchestru (ČNSO). V monumentálním podání tu zněly hity jeho tvorby včetně hudby z filmů Rain Man, Interstellar, Piráti z Karibiku, Lví král, Šifra Mistra Leonarda či Gladiátor.

Zimmerova filmová hudba se podobá hudbě velkých orchestrů, a posluchači si u ní připomínají emoce, které prožili u sledování filmů, kde zněla. Zaujímá tak publikum napříč generacemi. Ve svém díle pokračuje Zimmer v řemesle hollywoodských symfoniků 20. století.

Zimmer se narodil v roce 1957 ve Frankfurtu nad Mohanem, během dospívání se přesunul do Londýna. Uvádí, že hudba mu pomáhala vyrovnat se se smrtí otce. Při spolupráci s filmovým skladatelem Stanleym Myersem začali míchat klasický orchestrální projev s prvky elektroniky.

Roku 1989 zkomponoval Zimmer hudbu k oscarovému snímku Řidič slečny Daisy. V témže roce ho objevil slavný Ridley Scott, pro nějž Zimmer vytvořil hudbu mimo jiné k filmu Thelma a Louise.

"Hudba je hra. Mám v sobě skrytý pocit viny, že jsem nikdy v životě nepracoval. Já si pořád jenom hraju," tvrdí Zimmer, který během svého prvního turné objel 23 měst a společné koncerty s ČNSO odehrál i na Slovensku a v Polsku.