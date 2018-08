Praha - Novým generálním ředitelem státního podniku Lesů ČR se stane současný šéf Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Josef Vojáček (47). Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) na tiskové konferenci. Do výběrového řízení na post odvolaného ředitele Daniela Szóráda se hlásilo jedenáct uchazečů, uvedlo již dříve ministerstvo.

Vojáček zatím nepředpokládá personální změny ve vedení podniku, chce se nejdřív s prací konkrétních lidí seznámit. Koncepci rozvoje Lesů ČR chce založit na komunikaci a to jak s obchodními partnery, tak neziskovými organizacemi nebo dalšími hospodáři v krajině. Konkrétní kroky, které by mohly například změnit zadávání smluv na těžbu dřeva ale nezveřejnil, chce je právě nejdřív prodiskutovat.

Vojáček je podle svého životopisu ředitelem Vojenských lesů a statků od roku 2014. Od 90. let působil v Lesích ČR. Ředitelem VLS byl také mezi lety 2004 a 2009.

Záznam videopřenosu TK k přestavení nového šéfa Lesů ČR:

Szóráda odvolal v polovině května bývalý ministr Jiří Milek (za ANO). Pověřený řízením podniku, který vlastní skoro polovinu českých lesů, byl ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Tomáš Pospíšil.

Na podnik v poslední době mířila kritika za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Po svém odvolání Szórád odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik likvidaci kůrovcové kalamity nezvládl. Problém se podle něj netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů, a to i v sousedních zemích.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Lesům ČR pokutu 3,5 milionu korun za to, že nezabránil působení škodlivých činitelů na les, čímž měl ohrozit životní prostředí. Nepravomocná sankce následovala po kontrolách v několika lesních správách na Moravě, uvedly v minulém týdnu Lidové noviny. Podle nich pokuta padla za nálet kůrovce do českých lesů.

Podniku loni klesl čistý zisk o 26 procent na 3,08 miliardy korun z předloňských 4,16 miliardy korun. Představovalo to nejnižší zisk za posledních sedm let. Snížení zisku Lesy ČR přičetly především poklesu tržeb za dříví o 722 milionů korun a zvýšením tvorby rezerv o 206 milionů korun. Vojáček očekává, že podnik letos do státního rozpočtu odvede 2,5 miliardy korun.