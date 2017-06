Zlín - Generálním manažerem zlínského hokejového klubu bude Martin Hosták. Do funkce nastoupí 20. června, spolupráce není nijak časově omezena. Bývalý reprezentační útočník, který nastupoval v domácí lize, švédské nejvyšší soutěži i NHL, působil také jako hlavní trenér v Hradci Králové, kde byl i členem vedení. Devětačtyřicetiletý Hosták byl také spolukomentátorem České televize, v této pozici však nyní skončí. Ve Zlíně nahradil odstupujícího Karla Adamíka.

Hlavním úkolem Hostáka bude podle jeho slov vybudovat strukturu klubu a dosadit na pozice konkrétní lidi. "Budu jednat i s klukama, kteří jsou hokejovými legendami, a byl bych rád, kdyby se zapojili do struktury," řekl dnes ve Zlíně Hosták, který již mluvil s Petrem Čajánkem i Petrem Leškou.

Druhým hlavním úkolem bude sehnat partnery na nadcházející sezonu. "Je nastavený rozpočet, a ten je třeba naplnit, oslovit stávající partnery i najít nějaké nové," řekl Hosták. V roli generálního partnera skončila společnost PSG. Nový generální partner by podle Hostáka měl být nejen na jednu sezonu, ale minimálně pro další tři roky.

Podle vedení klubu by bylo ideální, kdyby hokejisté vyjeli na led na začátku sezony již s logem nového partnera na dresech. "Vede se jednání s vážným zájemcem, který by chtěl vstoupit do názvu klubu. Já to odhaduju, že do začátku července bude jasno," uvedl viceprezident klubu Radomír Zbožínek, podle kterého by se však případně sezona ekonomicky zvládla i bez generálního partnera.

Hosták by se nebránil posílení kádru, za reálnější však považuje dát prostor mladým odchovancům, než nakupovat hráče ze zahraničí, kteří by hráli ve třetí nebo čtvrté lajně. "Na kádru se pracuje průběžně. Kádr je v intencích toho, co v téhle chvíli si klub může dovolit. Pokud se podaří zajistit partnery, taky by se mi pochopitelně líbil silnější kádr," uvedl Hosták. V současnosti bude za úspěch považovat postup do play off.

Hosták nabídku přijal také kvůli velkému zájmu klubu, podpoře města a možnosti zapojit se do tvorby a rozvoje nějakého klubu. "Tahle funkce je natolik prestižní a takových nabídek zas tolik nechodí, mně jich pár po kariéře přišlo. Doteď jsem to pořád odmítal a říkal jsem si, že jsem ještě dost mladý na to, abych dělal ´bafuňáře´. Teď na prahu padesátky si říkám, že už je skoro čas," uvedl Hosták.

Přiznal však, že jej hodně lidí z hokejového prostředí od nabídky odrazovalo, zejména proto, že musí opustit práci televizního komentátora. Zlínský klub vidí Hosták jako stabilní, který má dobrou historii a za sebou řadu úspěchů.

Změny ve vedení nastaly už loni v listopadu. Po odvolání trenérské dvojice Rostislav Vlach, Juraj Jurík rezignoval na post jednatele Patrik Kamas, jehož funkci převzal generální manažer Adamík. Novými trenéry se stali Robert Svoboda a Martin Hamrlík. Do play off se však zlínští hokejisté nedostali a nakonec obsadili v extralize 12. místo.