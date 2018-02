Berlín - Novou generální tajemnicí Křesťanskodemokratické unie (CDU) se má stát dosavadní sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová. Informovala o tom dnes agentura DPA. Do funkce by měla být zvolena na stranickém sjezdu, který se bude konat 26. února v Berlíně a na němž by měli křesťanští demokraté rovněž hlasovat o nové koaliční smlouvě.

Podle informací DPA dnes regionální političku na funkci generální tajemnice předsednictvu strany oficiálně navrhla šéfka CDU, kancléřka Angela Merkelová. Její návrh údajně sklidil velký aplaus.

Pětapadesátiletá předsedkyně vlády západoněmecké spolkové země Sársko ve vedoucí stranické funkci vystřídá 43letého Petera Taubera, který post zastává od konce roku 2013. V pátek DPA informovala o jeho odchodu.

V poslední době se Tauber potýkal se zdravotními problémy, kvůli nimž se neúčastnil letošních jednání o vládní koalici se sociálními demokraty (SPD). Dosavadní generální tajemník byl rovněž terčem kritiky části spolustraníků, mimo jiné kvůli údajným chybám ve volební kampani.

Změna ve vedení nejsilnější německé vládní strany se odehrává v době sílících úvah o tom, kdo by jednou mohl nahradit ve funkci předsedkyně CDU a kancléřky Merkelovou. Ta byla generální tajemnicí CDU v letech 1998 až 2000. V roce 2000 se stala její předsedkyní a od roku 2005 je německou kancléřkou.

Krampová-Karrenbauerová je označována za blízkou spojenkyni Merkelové a mezi křesťanskými demokraty je vysoce oceňována za loňské vítězství v Sársku. Média ji někdy přezdívají "mini-Merkelová".

Generální tajemníci mají v německých stranách na starosti mimo jiné některé organizační záležitosti a rovněž mají vyjadřovat stranické postoje navenek.