Generální ředitel české a slovenské pobočky operátora T-Mobile Milan Vašina (na snímku z 15. listopadu 2016) požádal o uvolnění z funkce k 1. říjnu 2018. Nahradí jej José Perdomo, který v minulosti působil v české Telefónice O2. T-Mobile to 31. května oznámil v tiskové zprávě. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Generální ředitel českého a slovenského T-Mobilu Milan Vašina (1969) požádal k 1. říjnu o uvolnění z funkce. Nahradí jej José Perdomo Lorenzo (1971), který v minulosti působil v české Telefónice O2. T-Mobile to dnes oznámil v tiskové zprávě.

Vašina opustí skupinu Deutsche Telekom po 21 letech. Začínal v roce 1997 v tuzemském operátorovi RadioMobil, ve kterém měl Deutsche Telekom podíl. V roce 2002 nastoupil do T-Mobile Slovakia jako ředitel marketingu, o pět let později se stal generálním ředitelem společnosti. Roku 2011 se vrátil do T-Mobile Czech Republic jako generální ředitel a od roku 2016 je zodpovědný za vedení T-Mobile CZ a Slovak Telekomu.

"Bylo to nesmírně zajímavých 21 let, ale cítím, že je čas udělat zásadní změnu a předat pomyslný štafetový kolík dál. Jsem vděčný za to, že jsem mohl být u rozvoje tak důležitého a dynamického oboru a mohl se aktivně podílet na zcela nových věcech," uvedl Vašina.

Perdomo se stane členem představenstva obou společností od července. Přechodné období využije pro seznámení s agendou předtím, než zcela převezme povinnosti generálního ředitele. Svou kariéru začal v roce 1996 jako technik ve společnosti Spanish Sener Engineering & Systems a později v Boeing Company v USA. V roce 2000 se stal konzultantem ve španělské pobočce McKinsey & Company, o šest let později se jeho působištěm stala skupina Telefónica, kde nejprve působil jako ředitel marketingu Telefónica Spain a od roku 2008 jako ředitel maloobchodní divize v Telefónice O2 v ČR. Poté se roku 2010 vrátil do mateřské společnosti ve Španělsku. V roce 2014 nastoupil do telekomunikační firmy Millicom a od roku 2014 vedl operátora Tigo Paraguay.

"Velmi se těším na to, že se stanu součástí skupiny Deutsche Telekom, jež je vůdčí silou a určuje trendy ve velmi dynamickém telekomunikačním sektoru. Tuto značku jsem vždycky obdivoval, stejně jako strategii a výkonnost obou poboček DT v České a Slovenské republice. Své síly chci zaměřit na podporu společností v dosahování dalšího udržitelného rozvoje a transformaci," uvedl.

T-Mobile Czech Republic je s 6,2 milionu zákazníků jedničkou na českém mobilním trhu. Vedle mobilní sítě provozuje i fixní infrastrukturu, v rámci které zákazníkům nabízí připojení k internetu nebo televizní služby. Část mobilní infrastruktury T-Mobile sdílí konkurenční O2.