Zlín - Kvalitu a autenticitu snímků na zlínském filmovém festivalu ocenila herečka Anna Geislerová, která je v letošním 58. ročníku předsedkyní hlavní mezinárodní odborné poroty pro hraný film pro děti a mládež. "Léta sem jezdím, ale až jako člen poroty jsem si uvědomila, jak fantastické a hluboké filmy tu jsou," řekla dnes ČTK Geislerová.

"Je tady tolik kvalitních filmů, které by děti měly vidět, které jim můžou zformovat život, jsou zde skvělá témata, která vám jen tak někdo nenabídne," uvedla herečka, která letos na festivalu viděla přes 20 filmů. Předsedkyní poroty přitom byla poprvé. "Bylo to náročné, ale už jsme hotoví, viděli jsme všechny filmy," uvedla Geislerová. Vítězové budou vyhlášeni na pátečním galavečeru, festival pokračuje v sobotu půlmaratonem a dalšími akcemi.

Geislerovou překvapila zejména rozdílnost zpracování filmů. "Témata jsou vždy vážná, když potřebujete stavět drama, musíte vybírat dramatické situace," uvedla herečka. Na festivalu se objevují filmy z celého světa, některé se podle ní zabývají povrchnějšími věcmi, jiné zásadními. "Je to stejné téma, ale zpracované jinak. Co je tady problém pro nějaké dítě, že nemá kapesné, pro jiné dítě o kus dál je problém, že mu najednou zmizí táta, protože ho sebere tajná policie, a už ho nikdy neuvidí. To mě zaujalo, jak jsme tady rozmazlení," řekla Geislerová, která měla v soutěži svého favorita.

V porotě se na nejlepších filmech v podstatě shodli. "Byli jsme poměrně vyladění. Po každém dni jsme si řekli, kdo si co myslí, nakonec to hlasování bylo snadné. Vím, jaké je to být v porotě a mít pocit kompromisu, ale tady se to rozhodně nestalo, shodli jsme se," uvedla herečka, která si rozuměla také se členy poroty. "Neznáme se, ale sympatie mezi námi narostly. Jeden porotce je z Indie, má podobný festival v Dillí, tak jsme se bavili, že možná pojedu porotcovat do Indie. Říkal, že jedním z jejich sponzorů je dalajlama, to se mi moc líbilo," řekla herečka, která si na filmech nejvíc cení pravdy a autenticity.

"Čím blíž jsou filmy reálnému prožívání a reálným citům nebo reálným podmínkám, tak víc fungují, tak je to i s herectvím. Film je postavený na tom, že tomu musíte uvěřit, pravda je takové vodítko, takové filmy jsme tady viděli," řekla představitelka desítek rolí v celovečerních filmech, televizních snímcích a seriálech i držitelka několika Českých lvů.