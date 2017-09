Belfast - Pro obránce Theodora Gebre Selassieho byla pondělní prohra 0:2 v kvalifikačním utkání v Severním Irsku o to víc hořká, že nejspíš přišel o poslední možnost postoupit na světový šampionát. Podle třicetiletého obránce německých Brém čeští fotbalisté měli ve své skupině na víc, než předvedli, ale na rozdíl od vítězství v minulé evropské kvalifikaci dopláceli na problémy s efektivitou.

"Jestli mi utekla poslední šance na mistrovství světa? To asi jo. Pochopitelně mě to mrzí, že už to velmi pravděpodobně nestihnu," řekl novinářům po porážce v Belfastu Gebre Selassie.

Reprezentace potřebovala k udržení naděje na postup do baráže o šampionát v Severním Irsku vyhrát, ale už v první půli dvakrát inkasovala. "Průběh zápasu byl takový, jak si přál soupeř. Dostali se do vedení po jejich největší zbrani, po standardkách. Obě ty situace byly poté, co jsme si mysleli, že by mohl být faul na našeho hráče," podotkl Gebre Selassie.

"Potom z protiútoku byl roh, po kterém jsme inkasovali, a trestňák. Góly byly hodně nešťastné a nás to srazilo. Potom už jsme se moc nedostali do hry, nenašli jsme nějakou překvapivou myšlenku, jak jejich obranu překvapit," doplnil Gebre Selassie.

Právě hra do plných byla největším problémem českého týmu v kvalifikaci. "Byli jsme málo efektivní oproti minulé kvalifikaci o Euro, kdy jsme byli extrémně efektivní. I z mála se ty góly daly. Teď to tak nebylo, hráli jsme, hráli, opticky to vypadá, že máme více ze hry, ale je to bez toho finále," podotkl Gebre Selassie.

Litoval hlavně domácích remíz v úvodu kvalifikace se Severním Irskem a Ázerbájdžánem. "Ta ztráta s Ázerbájdžánem nás teď hodně mrzí. Následný zápas v Norsku taky. Hráli jsme velmi dobře první půli a v druhé jsme vypadli z role. V kvalifikaci potřebujete i trochu štěstí. I teď zápas doma s Německem mohl dopadnout lépe než porážka 1:2," řekl Gebre Selassie. "Měli jsme na víc. Zápas s Německem byl ukázkou toho, že v tomhle týmu je mnohem větší potenciál, než byly naše výsledky v kvalifikaci," dodal.