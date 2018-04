Největší dort upečený v Česku byl představen 6. dubna 2018 před zahájením jarního Gastrofestu, který se bude konat od 12. dubna 2018 na českobudějovickém výstavišti. Dvoupatrový dort má čtvercovou základnu o rozměrech 4,85 metru krát 4,85 metru. Na jeho povrchu je 22 obrázků se známými místy Jihočeského kraje a jeho dominantou je střed, v němž je umístěn zámek Červená Lhota. Agentura kuriozit Dobrý Den jej zanese do České knihy rekordů. Organizátoři Gastrofestu se navíc pokusí o zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Největší dort upečený v Česku byl představen 6. dubna 2018 před zahájením jarního Gastrofestu, který se bude konat od 12. dubna 2018 na českobudějovickém výstavišti. Dvoupatrový dort má čtvercovou základnu o rozměrech 4,85 metru krát 4,85 metru. Na jeho povrchu je 22 obrázků se známými místy Jihočeského kraje a jeho dominantou je střed, v němž je umístěn zámek Červená Lhota. Agentura kuriozit Dobrý Den jej zanese do České knihy rekordů. Organizátoři Gastrofestu se navíc pokusí o zápis do Guinessovy knihy rekordů. ČTK/Skřivánek Petr

České Budějovice - Největší dort upečený v Česku mohou vidět návštěvníci jarního Gastrofestu, který se bude konat od čtvrtka na českobudějovickém výstavišti. Agentura kuriozit Dobrý Den zapíše údaje o dortu do České knihy rekordů. Organizátoři Gastrofestu se navíc pokusí o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Novinářům to dnes řekl ředitel festivalu Vladimír Tůma.

"Bude to největší atrakce gastrofestu, přece jenom takový dort se jen tak nevidí," řekl. Dvoupatrový dort má čtvercovou základnu o rozměrech 4,85 metru krát 4,85 metru. Na jeho povrchu je 22 obrázků se známými místy Jihočeského kraje. Dominantou dortu je střed, v němž je umístěn zámek Červená Lhota, který udělalo táborské muzeum čokolády. Celý dort váží 1,5 tuny a mělo by z něj být 13.000 porcí.

Tůma vysvětlil, proč se rozhodli pro čtvercový výrobek a nezvolili klasický kulatý. "Mělo to více důvodů. Z praktického hlediska se nám se čtvercem lépe pracovalo, navíc jsme na něj mohli lépe umístit ty jedlé obrázky. A hlavně kulatý dort zná každý a my jsme chtěli mít něco jiného," řekl Tůma. Dort připravovali žáci z táborských a píseckých odborných škol.

Gastrofest, který potrvá tři dny, nabídne návštěvníkům téměř šest desítek stánků s různými specialitami. Lidé budou moci ochutnat výrobky a speciality z řady exotických zemí. Souběžně s tím se na výstavišti bude konat veletrh cestovního ruchu Travelfest. Jihočeská centrála cestovního ruchu na něm chce představit projekt Památky žijí, který má lidem představit i méně známá historická místa.