Singapur - Francouzka Caroline Garciaová na tenisovém Turnaji mistryň porazila 0:6, 6:3 a 7:5 dosud suverénní Caroline Wozniackou a udržela naději na postup. Potřebuje k tomu, aby ve druhém dnešním zápase v Singapuru Ukrajinka Elina Svitolinová, která už nemůže postoupit, porazila světovou jedničku Simonu Halepovou. Druhé utkání také rozhodne o tom, zda se Karolína Plíšková v semifinále utká s Dánkou Wozniackou, nebo s Rumunkou Halepovou.

Wozniacká v úvodních dvou zápasech na Turnaji mistryň ztratila dohromady jen čtyři hry a také dnes začala ve velkém stylu. Při svém podání za první set ztratila pouhé dva míče a vítězka velkých turnajů ve Wu-chanu a Pekingu Garciaová marně hledala skuliny v její obraně. Za třiadvacet minut Wozniacká nadělila soupeřce "kanára".

Ve druhém setu se ale dánský expres zadrhl. Garciaová byla přesnější a trpělivější a těžila také z přibývajících nevynucených chyb a dvojchyb na kontě Wozniacké. Jako první na letošním Turnaji mistryň dokázala sedmadvacetileté Dánce sebrat servis. Ve druhém setu ho prolomila hned třikrát, a i když sama za stavu 5:2 o podání přišla, vynutila si výhrou 6:3 rozhodující sadu.

Do té lépe vstoupila Wozniacká, která ve třetí hře Francouzce vzala podání a náskok brejku držela až do stavu 5:4, kdy podávala na vítězství. K mečbolu se ale nepropracovala, naopak Garciaová třetí brejkbol v této hře proměnila a srovnala krok. Při vlastním podání Francouzka vzápětí prohrávala 0:40, ale game otočila a pak při Dánčině servisu proměnila druhý mečbol.

Garciaová po debaklu v prvním setu cítila, že nemá co ztratit. "Snažila jsem se jen začít hrát trochu lépe, být víc na nohou. Našla jsem rytmus. Ten zápas byl nahoru dolů, ale dopadlo to dobře," komentovala průběh zápasu. Wozniacká litovala, že měla trochu smůlu. "Myslím, že to dneska bylo o maličkostech. Měla jsem pocit, že jsem ten zápas měla vyhrát, ale takhle to je. Měla jsem šanci to dopodávat a neudělala jsem to," řekla.

V případě vítězství Svitolinové postoupí Garciaová z prvního místa ve skupině, Wozniacká skončí druhá a narazí na Plíškovou. Halepová si druhou příčku ve skupině a postup do semifinále proti Plíškové zajistí jakoukoliv výhrou. V tom případě by Červenou skupinu vyhrála Wozniacká a Garciaová by vypadla.

Výsledky tenisového Turnaje mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra:

Červená skupina:

Garciaová (8-Fr.) - Wozniacká (6-Dán.) 0:6, 6:3, 7:5, Svitolinová (4-Ukr.) - Halepová (1-Rum.) 6:3, 6:4.

Konečná tabulka:

1. Garciaová 3 2 1 4:4 2 2. Wozniacká 3 2 1 5:2 2 3. Svitolinová 3 1 2 3:4 1 4. Halepová 3 1 2 2:4 1

Semifinálové dvojice: Karolína Plíšková (3-ČR) - Wozniacká, Garciaová - V. Williamsová (5-USA).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Bertensová, Larssonová (8-Niz./Švéd.) - Bartyová, DellAcquaová (4-Austr.) 7:6 (9:7), 6:7 (1:7), 10:6.

15:00 Dabrowská, Sü I-fan (5-Kan./Čína) - Makarovová, Vesninová (2-Rus.).