Koláže významného českého výtvarníka Jiřího Koláře, které pochází ze sbírky bývalého československého tenisty Jana Kukala (na snímku z 31. ledna), vystavuje do 4. března Olomoucká Galerie Patro. Kukal se s Kolářem znal od 80. let minulého století. Výstava s názvem Legenda světové koláže přináší průřez tvorbou výtvarníka z období více než tří desítek let. ČTK/Peřina Luděk