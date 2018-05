K letošnímu výročí 80 let od vydání prvního dílu komiksu Rychlé šípy připravila Skautská nadace Jaroslava Foglara výstavu Pocta Rychlým šípům. V pražské Galerii Lucerna bude od 22. května do 28. června 2018 k vidění kolekce nových příběhů Rychlých šípů z knihy Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství (na snímku z 21. května 2018).

Praha - V Galerii Lucerna v Praze začala výstava Pocta Rychlým šípům připomínající 80. výročí vzniku tohoto legendárního chlapeckého klubu. Na příznivce komiksu Jaroslava Foglara do 28. června čeká například obří mapa Stínadel výtvarníka Pavla Čecha nebo reprodukce originálu prvního příběhu Rychlých šípů s názvem Černí jezdci řádí... od ilustrátora Jana Fischera. Vstup na výstavu je zdarma.

"Návštěvníky bych pozval na příběhy 50 nejlepších současných komiksových tvůrců, kteří ztvárnili Rychlé šípy tak, jak je vidí oni," řekl ČTK Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Mezi vystavenými příběhy je například komiks Lucie Lomové znázorňující Rychlé šípy v domově důchodců nebo naopak hříčka, ve které Karel Jerie pětici Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka nakreslil v předškolním věku.

Nové kreslené příběhy autoři vytvořili z podnětu komiksového odborníka Tomáše Prokůpka a se souhlasem Skautské nadace Jaroslava Foglara pro knihu Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství, kterou vydalo nakladatelství Akropolis. Zájemci se například nově dozví, odkud znal Červenáček bratry Mašíny, zda uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů nebo co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku. "Vznik knihy a s ní provázané výstavy v Galerii Lucerna vedle připomenutí kulatého výročí slavné pětice doprovázela i snaha o hledání odpovědi, jaká dobrodružství by Rychlé šípy zažívali dnes, aniž by se vzdali svých hodnot," uvedl Šantora.

Dalšími autory, kteří do knihy přispěli, jsou kromě jiných například Pavel Čech, Jozef Gertli Danglár, Jiří Grus, Tomáš Kučerovský nebo Martin Šútovec. "Záměrně jsme oslovili tvůrce rozličného věku, životních zkušeností, žánrového ukotvení i výtvarného názoru," podotkl Prokůpek.

Odkaz ideálů přátelství a rovnosti z knih Jaroslava Foglara stále oslovuje nejen starší generaci. Jen málokdo nezná alespoň nějakou z jeho knih Hoši od Bobří řeky, Když duben přichází, Záhada hlavolamu, Chata v Jezerní kotlině či Tajemná Řásnovka nebo hrdiny legendárního komiksu Rychlé šípy. Foglar zpočátku spolupracoval s vydavatelstvím Melantrich, jeho kompletní dílo včetně souborného vydání Rychlých šípů vydalo nakladatelství Olympia.

Foglarovy knihy jsou dodnes populární. Rychlé šípy a komiksové sešity, které nakreslili Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák, souborně vyšly v Olympii v letech 2012 a 2013 a zařadily se mezi nejprodávanější tituly literatury pro mládež.

Pětice chlapců z Rychlých šípů se stala součástí popkultury. Například na obal desky s názvem Ježek v peci je využilo duo Těžkej Pokondr. Výrazný barevný plakát k turné skupiny Monkey Business s názvem 15 let na stezce kamarádství byl od ilustrátora příběhů Rychlých šípů Marko Čermáka a album kapely Kurtizány z 25. avenue se jmenuje po jedné z písní Mirek Dušín.