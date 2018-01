Kyjev - Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel dnes v Kyjevě, kde jednal se svým ukrajinským partnerem Pavlem Klimkinem o situaci v Donbasu, zdůraznil nutnost plnit mírové dohody z Minsku, které mají ukončit ozbrojený konflikt s proruskými separatisty. Podle Klimkina je za eskalaci v Donbasu zodpovědné Rusko. Ukrajinský ministr si také postěžoval na německé firmy působící na Ruskem anektovaném Krymu.

"Ať by tento proces byl jakkoli těžký, jakkoli by to byl těžký boj, je nutné pokračovat v plnění minských dohod a napomáhat nastolení opravdového příměří, udržitelného míru a obnově hranic Ukrajiny," řekl Gabriel na společné tiskové konferenci.

Podle agentury Interfax se také vyslovil pro to, aby do Donbasu byly vyslány "ozbrojené a silné" mírové jednotky OSN, které by působily na celém území ovládaném separatisty.

Myšlenka mírové mise se objevila již před časem, ale kamenem úrazu se jeví protikladné požadavky: Moskva si nasazení "modrých přileb" přeje omezit na demarkační linii mezi povstalci a vládními vojsky, Kyjev naopak požaduje, aby oddíly OSN kontrolovaly i hranici s Ruskem, odkud se podle Kyjeva dostává separatistům posil, zbraní, munice a dalších zásob. Moskva tato obvinění popírá.

Klimkin varoval, že situace v Donbasu je "velice napjatá". Přestože na Vánoce a na Nový rok bylo domluveno nové příměří, v posledních dnech ukrajinské jednotky podle Kyjeva čelily nepřátelské palbě v 60 případech a 15 vojáků bylo zraněno.

Ukrajinský ministr rovněž pohrozil, že Ukrajina si najde nejen politické, ale i právní páky na německé firmy, které podnikají na Ruskem anektovaném Krymu. Šlo podle něj nejen o "smutný příběh" turbín německé firmy Siemens, které byly vyrobeny jakoby pro elektrárny v Rusku, ale "podvodně" se dostaly na anektovaný poloostrov, ale i o partnery firem Volkswagen či Adidas. Deník Ukrajinska pravda dodal, že na Krymu působí také německé firmy Puma, DHL, BMW a Mercedes-Benz.

Siemens se snažil právními kroky proti svému ruskému partnerovi anulovat dodávku turbín na Krym, ale ruský soud minulý měsíc žádost německého koncernu odmítl. Již v srpnu stejný soud zamítl žádost o zabavení turbín.

Dodávky energetických zařízení na Krym zakazují protiruské sankce Evropské unie, vyhlášené po anexi poloostrova v březnu 2014.