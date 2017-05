Taormina (Itálie) - Účastníci summitu sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (G7) se v italské Taormině neshodli v otázce klimatu, dohodli se ale, že nechají USA ještě čas na rozhodnutí stran dohody o ochraně klimatu. Informovaly o tom agentury DPA, Reuters i AP s odvoláním na anonymní zdroj z jednání. Do odpoledního přijetí závěrečné deklarace jim ještě zbývá nalézt společnou řeč v oblasti obchodu a sankcí vůči Rusku.

Do závěrů z jednání summitu by mělo být zakotveno, že Spojené státy mají ještě čas na rozhodnutí, zda pařížskou dohodu o globální ochraně klimatu z roku 2015 podpoří. Na rozdíl od ostatních šesti zemí z G7, které ji schvalují.

Dokument o celosvětové ochraně klimatu loni v září odsouhlasila administrativa tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy, čímž byl ratifikační proces v USA formálně ukončen. Protože ale o dohodě nehlasoval Senát USA, tak není pro USA právně závazná, republikán Trump ji tedy může vypovědět.

Trump konečné rozhodnutí opakovaně odkládá. Ještě během volební kampaně přitom dohodu označil za nevýhodnou pro USA a slíbil ji zrušit, pokud se stane prezidentem.

Pařížská dohoda o globálním snižování emisí skleníkových plynů nabyla účinnosti loni v listopadu. Ze 195 signatářů ji dosud ratifikovalo 147, včetně Číny, Indie a USA, tedy zemí, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů. ČR ratifikaci dohody zatím nedokončila; Senát schválil ratifikaci minulý měsíc, ve Sněmovně se ale debata protahuje.

Dohoda z Paříže nestanovuje pevné a závazné termíny pro omezování emisí, ani postihy za nedodržování. Vyzývá také, ale rovněž nekonkrétně, rozvinuté státy k finanční pomoci rozvojovým státům; pomáhat by měli ti, kdo "jsou v pozici tak učinit".

Do odpoledne by se měli účastníci summitu ještě dohodnout, zda do závěrů zmíní boj proti protekcionismu v obchodě a zda navrhnou další sankce vůči Rusku kvůli jeho počínání na Ukrajině.

Stěžejní je opět zejména postoj prezidenta Trumpa, který se v minulosti vyslovil ve smyslu ochranářských opatření na americkém trhu. Ten podle něj trpí v globálním obchodě nespravedlivým přístupem ze strany mnoha zemí, včetně některých rozvojových, ale i ze strany Německa a Číny.

Poslední zprávy agentury Reuters, která se odvolává na zdroj z jednání, Trump souhlasil, že boj proti protekcionismu bude do závěrečné deklarace zakotven.