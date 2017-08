Praha - Pro fotbalistu Vladimíra Daridu bude mít páteční utkání světové kvalifikace proti Německu speciální nádech, protože už čtyři roky hraje bundesligu. V soupeřově týmu nakonec nebude mít žádného spoluhráče z Herthy Berlín, duel ale rozebíral s lidmi v klubu a fyzioterapeuti mu dokonce přáli, aby český celek mistry světa obral o body. Sám Darida věří, že v pátek přijde jeden z deseti zápasů, v němž národní tým může jedno z nejlepších mužstev světa porazit.

"Osobně se na ten zápas moc těším. Hrajeme doma, doufám, že bude vyprodáno a fanoušci nám pomohou. Zahrát si proti mistrům světa je velké lákadlo," řekl dnes novinářům Darida.

Z Herthy vedle něj není v nominaci nikdo. "Na Poháru FIFA hrál Marvin Plattenhardt. Ještě předtím, než byla nominace, jsme se spolu trochu hecovali a říkali si, že by bylo dobré vyměnit si dresy. Ale bohužel se do nominace nedostal," litoval sedmadvacetiletý záložník.

Zatímco český celek je ve své kvalifikační skupině třetí a má čtyřbodové manko na druhé místo, které může znamenat baráž, Němci jsou po šesti zápasech stoprocentní. I proto někteří v klubu Daridu vyprovázeli na sraz s tím, aby jeho tým uspěl.

"Jak kdo, no. Někteří, třeba fyzioterapeuti, tím, že si Němci tak věří, že z té kvalifikace postoupí, mi přáli, abychom proti nim bodovali a dostali se taky dál na mistrovství světa. Aby nám to pomohlo. Samozřejmě většina hráčů takhle myslet nebude," smál se Darida.

Před rokem v prvním vzájemném duelu skupiny v Hamburku Němci vyhráli 3:0. "Teď hrajeme doma, bude to něco trochu jiného než v Hamburku. Musí se sejít víc věcí. Jim se musí až ne tolik dařit, nám naopak musí zápas vyjít. Nikdo nemůže počítat s tím, že z pěti zápasů s nimi budeme pokaždé hrát vyrovnaně. Ale může se stát, že třeba z deseti zápasů je jednou dokážeme porazit, a my musíme udělat vše pro to, aby to byl ten zápas v pátek," prohlásil Darida.

Pokud by český tým s Německem prohrál, jeho ztráta na druhý tým tabulky, Severní Irsko, by mohla narůst před vzájemným soubojem příští pondělí v Belfastu už na sedm bodů.

"Dostali jsme se do situace, že každý bod je moc cenný. Nevyšly nám domácí zápasy, v nichž jsme remizovali. Body s Německem by byly bonusové a musíme udělat vše pro to, abychom nějaký získali. Kdyby se to nepovedlo, potom pro nás bude klíčové utkání v Severním Irsku. Ale my myslíme v hlavách teď jen na Německo a na to, jak uhrát nějaký bod," řekl Darida.

Je připravený na to, že český tým bude proti kombinačně hrajícím Němcům hodně běhat bez balonu. "Bude to o hlavách, víme, že toho míče tolik nebude. Ale nemůže být držení míče třeba 20 na 80, takový zápas se nikdy vyhrát nedá. Ale pokud to bude cokoliv přes 30 procent, to už jsou zápasy, kdy je člověk schopen tímhle stylem vyhrát nebo bodovat," dodal Darida.