Pardubice - Hodně potu stál brankáře hokejové reprezentace Dominika Furcha vítězný zápas proti Švédsku (3:1). I když to tak zpočátku vůbec nevypadalo, právě díky jeho přispění oslavili Češi druhou výhru na pardubickém turnaji Carlson Hockey Games.

Osmadvacetiletý Furch se postavil do branky místo parťáka Pavla Francouze, jenž odchytal čtvrteční duel s Finy. A z dění před první přestávkou musel mít všelijaké pocity, neboť mezi jeho tyče vyslali Seveřané pouze tři puky, z toho ale střela Carla Klingberga prošla až do sítě.

"V první třetině kluci hráli dobře, moc jsem si nezachytal, ale vynahradil jsem si to ve druhé části," připomněl Furch v rozhovoru s novináři další dění, v němž už se obraz hry hodně změnil.

"První polovinu první třetiny jsme měli opravdu vynikající, možná to trošku narušila přesilovka Švédů, ale bylo to v naší režii. Ve druhé si to už ale převzal soupeř," řekl gólman, jenž během prostředního dějství uhájil stav 1:1 několika výbornými zákroky.

Právě v těchto fázích hry naplno pocítil teplo v hale, k němuž přispělo až letní počasí, jež panovalo venku. "Bylo opravdu velké vedro, potil jsem se už po hymně, takže jsem se šel hned utřít," smál se Furch. "Dalo se to ale čekat, když je venku takovéhle počasí," dodal.

Malé zaváhání si připsal jen při rozehrávce začátkem druhé třetiny. "Asi jsem se potřeboval nějak dostat do zápasu a udělat rychlejší kroky," prohlásil s nadsázkou Furch. "Samozřejmě to zlehčuji, měl bych to sehrát lépe. Trošku déle jsem čekal, než bylo potřeba. Můžu to hrát rychleji, ale naštěstí z toho nic nebylo," ulevil si dodatečně.

Jandačův tým si pomohl v početních výhodách, v nichž dvakrát skóroval. "Trenéři chtějí, aby speciální týmy dělaly dobře svoji práci, dávaly góly v přesilovkách a naopak dobře bránily oslabení, takže jsme jen plnili zadání. Viděli jsme, jak Švédové rozehrávají přesilovky a co se snaží dělat, takže jsme na to byli připravení," uvedl Furch.

Po příjezdu Davida Ritticha se zvýšila konkurence mezi gólmany. Na místo v brankovišti jsou čtyři. "Šel jsem do zápasu s tím, že chci podat co nejlepší výkon. Všichni víme, kolik je tady gólmanů a kolik je pozic, každý chce uspět ve svém zápase, který odchytá. Takže jsem rád, že mi to vyšlo," řekl Furch.