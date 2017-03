Praha - Hokejový brankář Dominik Furch se v úterý připojil k reprezentaci a bude usilovat o druhý start na mistrovství světa. Vedle toho však šestadvacetiletý gólman bude v příštích týdnech řešit i své další angažmá. Smlouva v Omsku mu skončila a o Furchovy služby je podle všeho zájem i v zámoří.

"Moje budoucnost? Je to ve fázi řešení," řekl Furch novinářům. Nabídky z NHL měl již před rokem, ale rozhodl se dodržet kontrakt v Avangardu. Nyní situaci údajně sonduje až osm klubů z kanadsko-americké soutěže. "Láká mě to. Je to povzbuzení, že jdu správnou cestou, ale kam budou směřovat moje další kroky, teď nedokážu říct," přiznal.

Jisté ale je, že v nejbližších hodinách se nerozhodne. KHL i NHL ještě pokračují. "Jednání se mohou prodloužit. Teď to nechávám na agentovi. Moje práce je na ledě, jeho mimo led. Máme to rozdělené," pousmál se Furch, který nebyl v minulosti draftovaný.

Odchovanec pražské Slavie má za sebou dva roky v Rusku. Klubová sezona pro něj skončila prohrou ve čtvrtfinále play off s Kazaní 2:4 na zápasy. "Před sezonou byl cíl finále konference, takže úkol jsme nesplnili a samozřejmě vedení nadšené nebylo. I když si myslím, že zápasy až na poslední byly vyrovnané. Byla to škoda, ale stalo se," pokrčil rameny Furch.

V sezoně odchytal více zápasů než před rokem a s průměrem inkasovaných branek na utkání se opět dostal pod hranici dvou gólů. "Nebylo to špatné. Kaňka byla vypadnutí a část kolem Nového roku, kdy se nám nedařilo. Jinak ale byla sezona dobrá. Statistiky bych neřešil, ty byly podobné jako první sezona. V té byly asi o něco lepší, bylo tam více nul, ale to není všechno," řekl Furch, jenž v předešlém ročníku udržel osm čistých kont a v aktuálním včetně play off tři.

V těchto dnech myslí hlavně na reprezentaci. Radost mu udělalo, že přípravné kempy jsou v Praze a může tak bydlet doma. "Po roce v Rusku je to příjemné. Když si vzpomenu na loňskou přípravu, tak je to dlouhé. Těla se ale musí udržovat. Kdybychom vypadli na měsíc, tak by to nebylo dobré," uvedl.

Před rokem se nakonec probojoval do konečné nominace a poprvé v kariéře se představil na mistrovství světa. O to se chce pokusit i letos. "Šampionát je obrovské lákadlo. Kdyby se to povedlo, byla by to pěkná tečka za sezonou," řekl Furch, jenž loni na MS odchytal čtyři zápasy a v brance se střídal s Pavlem Francouzem.

Letos vše nasvědčuje tomu, že se na MS představí i Petr Mrázek z Detroitu, který nepostoupí v NHL do play off. Furchova šance zachytat si na turnaji by se tak zřejmě snížila. "Pro mě se tím nic nemění. Já mohu jen odvádět výkony, a jak se pak rozhodnou trenéři, to bude na nich. Neovlivním to. Kdyby nominace vyšla, bylo by to teprve druhé mistrovství. Nebral bych to jako problém, pořád je to odměna," řekl Furch.