Račice (Litoměřicko) - Před dnešní rozjížďkou na mistrovství světa kanoista Martin Fuksa s rodinným týmem spřádal plány, jak se ve finále závodu na 1000 metrů dostat dál od dvojnásobného olympijského šampiona v této disciplíně Sebastiana Brendela. Stejně jako německý favorit rozjížďku vyhrál, takže v sobotu budou znovu na startu vedle sebe. Fuksovi to ale nakonec nevadilo, byl rád, že mu ubyl jeden závodní kilometr.

Devětadvacetiletý Brendel má z kilometru světové tituly z let 2014 i 2015. Před dvěma lety s ním Fuksa ve finále prohrál o pouhých 17 tisícin sekundy. "Vždycky, když jedu vedle Brendela, tak nám přijde, že si mě prostě tak hlídá a pak mě ve finiši předjede. Samozřejmě musí na to mít a není to jen tak," popisoval Fuksa své zkušenosti ze závodů s německým rivalem.

Pokud by nepostoupil přímo, byl by ve finále nasazen do vzdálenější dráhy od těch prostředních, které jsou vyhrazeny favoritům. "Říkal jsem si, že třeba zkusíme tohle, abych jel pryč od všech. Jel si prostě svůj závod a on nemohl jet na mě a jel si taky svůj závod," řekl český reprezentant.

Když ale ucítil šanci předstihnout ve finiši dalšího spolufavorita Isaquiase Queiroze z Brazílie, výzvě neodolal. "A hlavně už jsem prostě nechtěl jet kilák navíc. Protože kilák hrozně bolí. A už pojedu v téhle sezoně pouze jeden, a to v sobotu," doplnil s úlevou.

V průběhu rozjížďky jel s rezervou, ale v závěru musel zabrat naplno. "Když člověk zafinišuje, tak to vezme hrozně sil. Protože jsem se fakt snažil ho předjet. Zároveň mě to nakoplo, že jsem ho předjížděl a nakonec úplně předjel. Na druhou stranu bylo to ráno a tak, takže jsem toho měl fakt dost," řekl vicemistr Evropy na kilometru z červencového šampionátu v Plovdivu.

Věří, že díky vydařenému finiši získá nad Jihoameričanem psychickou výhodu. "Já si myslím, že on je takový trochu nervák, že jeho to naopak spíš srazilo dolů, že jsem ho porazil," řekl Fuksa.

Na světový šampionát před domácím publikem se těšil. Zaskočilo ho, jaké ticho v úvodu jeho rozjížďky panovalo. Až drtivým finišem rozproudil diváky na zatím spoře zaplněných tribunách. "Doufám, že o víkendu to bude lepší. Že to tady bude úplně plné. A bude ten řev tisíckrát větší než dneska dopoledne," řekl. Na víkend se očekává prakticky vyprodáno.

V pátek dopoledne Fuksu čeká rozjížďka na 500 metrů, na které bude obhajovat světový titul z Milána. Také tam může postoupit přímo do finále.