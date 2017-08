Račice (Litoměřicko) - Kanoista Martin Fuksa díky drtivému závěru vyhrál na mistrovství světa v Račicích rozjížďku na 1000 metrů a postoupil přímo do sobotního finále. Do odpoledního semifinále hladce prošel další český medailový kandidát kajakář Josef Dostál.

Vicemistr Evropy na kilometru Fuksa svedl boj o jedno postupové místo do finále s dalším favoritem Isaquiasem Queirozem z Brazílie. Trojnásobný medailista z loňských olympijských her v Riu de Janeiro měl většinu závodu navrch, ještě po třech čtvrtinách trati byl před Fuksou o více než dvě sekundy, čtyřiadvacetiletý český kanoista však mohutným závěrem dosáhl na vítězství a nemusí do semifinále.

Před rozjížďkou přitom společně s rodinným týmem uvažovali o tom, že by Fuksa úmyslně skončil druhý, aby ve finále nejel vedle dvojnásobného olympijského šampiona Němce Sebastiana Brendela. Queiroz měl tradičně rychlý start. "Byl hodně přede mnou, ale v jednu chvíli jsem si řekl, že mi neujíždí. Nějakých 300 metrů do cíle jsem zkusil zafinišovat," řekl novinářům Fuksa. V tu chvíli ho začal povzbuzovat děda a probudili se také diváci. "Takže mi to prostě nedalo a zkusil jsem to. A když už jsme bojovali, tak jsem to prostě nemohl pustit," doplnil. Nakonec byl rád, že bude mít volno.

Do semifinále jde po vítězství v rozjížďce kajakář Dostál na 1000 m, v jehož kategorii se přímo do bojů o medaile nepostupovalo. Stříbrný olympijský medailista na této trati nechtěl zopakovat chybu z Ria, kdy v rozjížďce začal volně a pak musel dotahovat, což ho stálo spoustu sil. S trenérem Karlem Leštinou se proto dohodli, že pojede hned od začátku. "Aspoň tu první dvěstěpadesátku rychle. Potom se držet na špici a kontrolovat závod," řekl.

Plán se povedl. "Čas byl docela dobrý na to, že foukal protivítr, a vzhledem k tomu, jaké jsem jel pocitově tempo," pochvaloval si mistr světa z roku 2014, který začal závodit s čepicí na hlavě.

Do odpoledního semifinále na 500 m prošli z rozjížděk deblkanoe Petr Fuksa, Daniel Kořínek a Jana Ježová, Lenka Součková, deblkajak Jan Štěrba, Radek Šlouf a kajakářka Sofie Kinclová, na 200 m deblkajak Martin Seidl, Ondřej Bišický a kanoista Dan Drahokoupil a na 1000 m deblkajaky Daniel Havel, Jakub Špicar a Štěpánka Sobíšková, Barbora Galádová.