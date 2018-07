Praha - Do sedmi disciplín zasáhne Martin Fuksa na nadcházejícím mistrovství republiky v rychlostní kanoistice v Račicích. Představí se i na deblkanoi s mladším bratrem Petrem, s kterým se pokusí vybojovat nominaci na srpnový světový šampionát v portugalském Montemor-o-Velho.

"Vůbec poprvé pojedu na mistrovství ČR všechny kanoistické disciplíny, co program umožňuje. A na rovinu říkám, že ze sedmi závodů chci sedm zlatých," uvedl Martin Fuksa v tiskové zprávě.

V kategorii C1 bude světový a evropský šampion v Račicích těžko hledat konkurenci. Na nejvyšší stupínek se chce probojovat i s bratrem, s kterým už loni startovali společně ve Světovém poháru. V Montemor-o-Velho obsadili páté místo v závodu na 500 metrů.

"V Česku už nám to společně cinklo a oba uděláme všechno pro to, aby se to povedlo i na mezinárodních závodech. A ne jednou!" řekl pětadvacetiletý Fuksa.

"S Martinem se mi jezdí výborně. Když víte, že lepšího parťáka do lodi nenajdete nikde na světě, je to skvělý pocit a dodává to sebevědomí," uvedl o pět let mladší Petr Fuksa.