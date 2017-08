Račice (Litoměřicko) - Jeden z nejlepších sportovních zážitků v životě si odnesl z mistrovství světa v Račicích kanoista Martin Fuksa. Po stříbru z kilometru dnes vyhrál pětistovku a mohl si na stupních vítězů před zaplněnou tribunou vychutnat českou hymnu. Zatímco v sobotu ho na pódiu přemohlo dojetí, tentokrát si vyhlášení jen užíval.

Společně s kajakářem Josefem Dostálem byl Fuksa tváří šampionátu. Na domácí půdě dokázal zopakovat výsledek z minulého MS v Miláně. Zatímco při rozjížďkách a semifinále mu řev publika trochu chyběl, o víkendu byl nadšený. "Je to naprosto nejspeciálnější pocit, jeden z nejlepších sportovních zážitků, jaké jsem kdy zažil. Bylo to prostě naprosto skvělý, klobouk dolů, jsem strašně rád, že fanoušci přišli, že nás podporovali. Já si toho strašně vážím," řekl.

Když se připravoval na start, Dostál se právě stal mistrem světa. Fuksa mu věřil a podle hluku z tribun tušil, jak to dopadlo. "Samozřejmě jsem to nevěděl na sto procent, protože jsem se soustředil sám na sebe, poslouchal jsem pokyny startéra. Vůbec jsem se nechtěl soustředit na to, co se stalo přede mnou. Soustředil jsem se sám na sebe a svůj závod," uvedl.

Potvrdil, že pětistovka je jeho nejsilnější tratí. Soupeři vystartovali rychleji, ale druhá polovina už patřila Fuksovi. "Šetřil jsem si nějaké síly na tu poslední dvoustovku, tam jsem se snažil zrychlit, dát tam nějaký finiš. Lehce jsem se kouknul, viděl jsem, že mi chvíli nikdo nestačí. Pak jsem teda v cíli hodně tuhnul, ale tribuna byla prostě skvělá, táhla mě do cíle. Jsem rád, že to takhle dopadlo," pochvaloval si čtyřiadvacetiletý kanoista.

Připomněl, že medaile nepatří jen jemu. "V první řadě je to pro moji rodinu. Jsme jeden velký tým, je to úspěch nás všech, ne jenom můj. Samozřejmě beru to i pro fanoušky, kteří mi fandili a podporovali mě."

Když přebíral zlatou medaili a slyšel českou chymu, zářil štěstím. "Bylo to něco naprosto jiného než včera, dneska jsem si to naprosto užil. Dodalo mi to strašně moc energie, lidi byli skvělí. Závody dělají ti lidi, když se semknou a takhle fandí. Je to naprosto neuvěřitelné a skvělé," uvedl.

Po loňském nevydařeném útoku na olympijskou medaili je pro něj úspěch v Račicích obrovskou motivací. "Strašně se těším na další tvrdou dřinu, na další závody. Je to prostě bombový," dodal.