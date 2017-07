Liberec - Za nejhorší za posledních 30 let považuje letošní jaro pro fuchsie pěstitel Jiří Pevný z Liberce. Obavy ze špatné sezony se ale nakonec nenaplnily. "Všechno dohnaly a jsou dokonce trochu více nakvetlé než jiné roky touto dobou," řekl dnes ČTK pěstitel.

Pevný na své zahradě pořádá každé léto od roku 2007 výstavu fuchsií, která patří mezi největší v republice. Letos vystavuje 1200 kultivarů a nyní podle něj nastala ideální doba na jejich prohlídku. "Zhruba 600 až 700 kultivarů už kvete a každý dnem nakvétají další. Všechny už mají hodně poupat a od konce tohoto týdne pokvete vše až do konce prázdnin," uvedl.

Dlouhé jaro s nočními teplotami pod nulou ale nenasvědčovalo tomu, že by mohlo jít o úspěšnou sezonu. Kultivary musely zůstat déle ve sklenících, kde bylo přes den extrémní teplo. Vyčerpaly tak kvůli tomu své živiny a příliš jim nesvědčily ani tropické teploty v červnu. "Mají radši chladnější a vlhčí počasí, tak moc nepřirůstaly. Pak se to ale nějak obrátilo, rostliny se zbláznily a neuvěřitelně narostly," dodal pěstitel.

Zahrada nyní hýří barvami, převládá hlavně červená, bílá a fialová. Každého návštěvníka zaujme něco jiného. "Lidé, kteří chtějí fuchsie na parádu, aby to bylo efektní na okně, tak si vybírají velké květy," uvedl Pevný. Pěstitelé, kteří se fuchsiím věnují déle a znají je, tak mají zájem hlavně o bohatě kvetoucí květiny. Obdiv často sklízí kultivar Akkelien Jansch s hodně roztřepeným květem, hezkými listy, který je vhodný i do truhlíku. Ještě větší zájem vyvolává převislá Remembering Claire. "Krásně roste, akorát se jen velmi těžko množí. Proto asi není nijak zvlášť k vidění v zahradnictvích," uvedl Pevný.

Pro výstavu se pěstitel snaží každý rok získat zhruba 100 nových kultivarů. "Vybrat něco nového nebo hodně odlišného je ale velmi těžké, měli jsme tady už okolo 5000 kultivarů," dodal. Fuchsie jsou náročné na péči, nemají rády suchý vzduch a přímý sluneční svit. Podle Pevného vypadají podle toho, kolik času jim pěstitel věnuje. S manželkou se stará o květiny od rána do večera.

Zahrada Pevného je přístupná každý den s výjimkou středy do konce srpna. Vedle fuchsií tam mohou návštěvníci vidět i sbírku asi 400 muškátů nebo 130 honzíků. Obdiv sklízí i jeho okrasná zahrádka, kde jsou denivky, slunečnice nebo floxy. "Lidé říkají, že to vypadá a voní, jak na zahrádce, co si pamatují od babiček," dodal Pevný.